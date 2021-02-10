Kümes Yapımı Ve Malzemeleri: Kümes Yaptırma Maliyetleri (Fiyatları) Nedir?



Kümes yapmak keyifli ve fazla uğraşı olmayan bir iştir. Kümes hayvanlarını yetiştiren bir kimsenin mutlaka yapımı hakkında da bilgisi olması gerekir. Kümes yapımı fazla zaman almayan ve maliyet noktasında da oldukça uygun olan bir yapı çeşididir. Ayrıca kümes yapımı için herhangi bir izin alınması da gerekmez.



Kümes Yapım Malzemeleri Nelerdir?



Kümes yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

- Galvanizli çelik, işlenmiş ağaç veya PVC kaplama

- Kümes teli.

- Tünekler.

- Saman veya çam iğneleri.

- Yuva kutuları.

- Talaş (zemin için)

- Yemlik ve suluk.



Kümes Nasıl Yapılır?



Kümes yapmak için şu yolları izlemek yeterlidir. Bu yolların izlenmesi ile pratik bir şekilde ve zaman kaybetmeden kolaylıkla kümes yapılabilir;

- İşlenmiş ağaçlarda öncelikle kümesin iskeletini oluşturun. Bu iskelet üçgen biçiminde veya dörtgen şeklinde olabilir. Tüm kaplama bu iskeletin dış yüzeyini oluşturacak şekilde dizayn edilmelidir.

- Ardından yine işlenmiş ağaç, PVC ya da galvanizli çeliği yine bu iskeletin üzerine vidalayın.

- İklimsel koşullara göre seçilen malzemelerin su geçirmez olmasının yanı sıra yalıtımlı olması gerekmektedir. Bu durumda mutlaka sıcak ve soğuk dengesini koruyacak olan malzemeleri seçin.

- Bu işlemin ardından kümes teli artık çekilebilir. Kümes elini gerdirerek çekin ve teli sabitlemek için vida veya çivi kullanın.

- Ardından kümesin içine tünekleri koyarak, yine hayvanların kolaylıkla ulaşacağı şekilde yerleştirin.

- Tüneklerin içine saman veya çam iğne yapraklarını koyun.

- Bunun ardından suluk ve yemlik konulmasının ardından talaşları zemine serebilirsiniz. Talaşları sermeden önce mutlaka tercihen zeminler için ahşap malzemeleri koymayı unutmayın. Zeminin üstüne talaşları serin.



Kümes Yapımının Maliyeti Nedir?



Kümes yapmak fazla maliyetli bir iş değildir. İçinde yaşayacak olan canlıların sayısına göre maliyet değişim gösterebilir. Maliyetler 4 tavuk için 4.000 - 6.000 TL için değişim gösterebilir. Bu rakamlar her 4 tavuk için yaklaşık 1.000 - 1.500 TL civarında değişim gösterebilir. Yukarıda verilen kümes yapımı en fazla 12 - 16 tavuk içindir. Aynı malzemelerle çok ufak değişiklikler ile hindi kümesi ve kaz kümesi de yapılabilir.