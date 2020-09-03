Kumsal İsminin Anlamı Nedir? Kumsal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kumsal ismi kız çocuklarına verilen isimler arasında popülerdir. Genellikle sahil kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan bu kelime Arapça kökenlidir. Dilimize de Arapçadan geçmiştir. İsmin farklı anlamları da bulunmaktadır.



Kumsal Ne Demek?



Kumsal isminin cinsiyeti kız ve rengi pembedir. Kumsal kelimesi Türkçede hem kelime olarak hem de özel isim olarak kullanılmaktadır. Coğrafi bir terim olarak da kullanıldığı görülmektedir. Kelimenin isim ve sözlük anlamları şu şekildedir:

Kumluk yer, plaj

Kumlu alan

Sahil

Göl ve deniz kıyılarında bulunan kum taneciklerinden oluşan alanın ismi (TDK anlamı)

Şanslı olan dişi geyik

Kutlu geyik

Plajlarda kıyı şeridinde denize girebilmek için düzenlenen kumlu alan

Sözcük kum ve sal kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Sal, dağ eteklerinde bulunan geniş düzlüklere verilen isimdir. Kum sözcüğüyle birleşince deniz kenarındaki düzlükler, kumla örtülmüş deniz kıyısını belirtmek için kullanılmaya başlanmıştır. Kumsal ismini kullanan kişilerin karakter özellikleri ve isim analizi ise şu şekildedir:

Hümanisttirler.

Üretmeyi severler.

Entelektüel ve dışa dönük yapılarıyla dikkat çekerler.

Duygusal değildirler. Mantıkları ön plandadır.

Planlı ve düzenli bir hayat yaşamak ister. Her adımlarını önceden programlarlar.

Belirsiz durumları sevmezler. Her zaman net olmak isterler.

İkna kabiliyetleri yüksektir.

Monotonluğu sevmezler ve kolay sıkılırlar.



Kumsal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Kumsal ismi çok kullanılan bir isim olmakla birlikte araştırmalarımıza göre Kuran'ı Kerim'deki surelerin ayetlerinde geçmemektedir. İslam dini açısından kültürel aykırılk taşımadığı için kullanımı uygun kabul edilmiştir.