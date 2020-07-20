Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
20.07.2020 - 21:19 |

Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Küpe çiçeği sarkık görüntüsünden ve küpeye benzemesinden ötürü bu adı almıştır. Bilimsel adı Fuchsia şeklinde isimlendirilmiştir. Küpe çiçeği; Güney Amerika'da bulunan dağlık bölgelerde yetişmektedir. Bunun yanı sıra yüze yakın çeşidi bulunmaktadır. Meksika'da da yetiştiği öne sürülen küpe çiçeğinin ana vatanının burası olduğu savunulmaktadır. Peki, küpe çiçeğinin anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Nasıl yetişir, bakımı nasıl yapılmalıdır? Faydaları var mıdır? İşte tüm ayrıntılar.

Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Küpe çiçeği genel olarak balkonlarda dekor amaçlı kullanılabilen bir çiçektir. Bunun dışında bu türün 15 metre boyuna kadar ulaştıkları belirtilmektedir. Türkiye'nin hava şartları bu çiçeğe uygun olmadığı için, ülke çapında doğal olarak yetişmemekte. Bu çiçeğe yaz mevsiminde bakılacak ise, mümkün olabildiği kadar havalı ve rüzgarın estiği bir yere koymak gerekir. Bununla beraber yapraklarına ara ara su fısfısı uygulanması gerekmektedir.

Küpe Çiçeğinin Anlamı

Küpe çiçeğinin anlamı daha çok sevimlilik ve cana yakın olma şeklinde tabir edilir. Görünümü itibariyle de bu anlamları taşımaktadır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Küpe çiçeğinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin içerisinde yer alan en önemli özellik ise nazik ve hassas dallara sahip olmasıdır. Uzun seneler boyu yetiştirilebilecek bir çiçek olan küpe çiçeği, dış mekanların dekorasyonu konusunda kullanılabilecek uygun bir çiçektir. Çiçekler, bitkinin dallarından aşağı doğru sarkarak açar. Mor, beyaz, kırmızı ve pembe renklerine sahip olan çiçekleri bulunan küpe çiçeğinin iki rengi bulunur. Dış görünümü sayesinde herkesin kalbini çalan bu çiçeğin, her sene çiçek açması adına sürekli bakım yapılması önemlidir. Çiçeğin tüketilmesi sakıncalı olabilir. Bu yüzden bilinen bir faydası bulunmamaktadır.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Küpe çiçeğinin bakımı, her sene çiçek açması için doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bakımına dair ayrıntılar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kış mevsiminde çiçeklerin yaşı büyüdükçe, soğuğa dayanması da aynı oranda artar. Genç çiçekler adına minimum 10 derecelik bir kış sıcaklığı gereklidir. Kış mevsiminde çiçekleri, evin içerisinde yetiştirmek, çiçeğin bakımı konusunda yarar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çiçeği, 5 derecenin altında bırakmamak oldukça önemlidir.

- Küpe çiçeğinin saksısı değiştirilecekse bu, yaz mevsimi gelmeden önce Mart- Nisan aylarında yapılmalıdır. Çiçeğin formu sarkan bir forma sahip olduğundan, buna göre saksı tercihi yapılmalıdır. Asılan türden alınan saksılara çiçeğin konulmasıyla hiç sıkıntı yaşanmayacağını belirtmek mümkündür.

- Saksıların delikli olması, oldukça önemlidir. Çünkü bu çiçek suyu çok fazla sevmeyen bir çiçektir. Drenajlı saksılar sayesinde bunun önüne geçmek mümkün.

- Küpe çiçeği yarı gölgeyi sever. Bununla beraber doğrudan güneş alırsa çiçeklerini dökecektir. Isınan toprağından kaynaklı olabilecek bu durumun yaşanmaması için çiçeği dolaylı ışık alan bir yere koymak önemlidir.

- Küpe çiçeği, toprağı gevşek olan ortamlarda daha iyi yetişir. Geçirgen ve iyi drenaj sağlanan topraklara oldukça iyi bir şekilde uyum sağlar. Çiçeğin toprağının çok sıcak olmaması gerekir. Aksi halde bu durum, çiçeğin köklerine zarar verecek ve çiçeklerini dökmesine neden olacaktır. Bu çiçeğin her sene çiçek açması isteniyor ise, toprağını taze tutmak çok önemli bir husustur. Bu şekilde bakımı yapılan küpe çiçeği, oldukça güzel bir şekilde çiçeklenecek ve çok güzel bir görünüme kavuşacaktır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Melis Güvenç
Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOzon Hakkında Her Şey
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
Sibel Yücesan
Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYarına güvenmek
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
Oğuz Kara
Oğuz KaraDepozitoda yeni dönem
En Çok İzlenen Videolar
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Lavanta Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber