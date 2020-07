Küpe Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Küpe çiçeği genel olarak balkonlarda dekor amaçlı kullanılabilen bir çiçektir. Bunun dışında bu türün 15 metre boyuna kadar ulaştıkları belirtilmektedir. Türkiye'nin hava şartları bu çiçeğe uygun olmadığı için, ülke çapında doğal olarak yetişmemekte. Bu çiçeğe yaz mevsiminde bakılacak ise, mümkün olabildiği kadar havalı ve rüzgarın estiği bir yere koymak gerekir. Bununla beraber yapraklarına ara ara su fısfısı uygulanması gerekmektedir.



Küpe Çiçeğinin Anlamı



Küpe çiçeğinin anlamı daha çok sevimlilik ve cana yakın olma şeklinde tabir edilir. Görünümü itibariyle de bu anlamları taşımaktadır.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Küpe çiçeğinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin içerisinde yer alan en önemli özellik ise nazik ve hassas dallara sahip olmasıdır. Uzun seneler boyu yetiştirilebilecek bir çiçek olan küpe çiçeği, dış mekanların dekorasyonu konusunda kullanılabilecek uygun bir çiçektir. Çiçekler, bitkinin dallarından aşağı doğru sarkarak açar. Mor, beyaz, kırmızı ve pembe renklerine sahip olan çiçekleri bulunan küpe çiçeğinin iki rengi bulunur. Dış görünümü sayesinde herkesin kalbini çalan bu çiçeğin, her sene çiçek açması adına sürekli bakım yapılması önemlidir. Çiçeğin tüketilmesi sakıncalı olabilir. Bu yüzden bilinen bir faydası bulunmamaktadır.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Küpe çiçeğinin bakımı, her sene çiçek açması için doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bakımına dair ayrıntılar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kış mevsiminde çiçeklerin yaşı büyüdükçe, soğuğa dayanması da aynı oranda artar. Genç çiçekler adına minimum 10 derecelik bir kış sıcaklığı gereklidir. Kış mevsiminde çiçekleri, evin içerisinde yetiştirmek, çiçeğin bakımı konusunda yarar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çiçeği, 5 derecenin altında bırakmamak oldukça önemlidir.

- Küpe çiçeğinin saksısı değiştirilecekse bu, yaz mevsimi gelmeden önce Mart- Nisan aylarında yapılmalıdır. Çiçeğin formu sarkan bir forma sahip olduğundan, buna göre saksı tercihi yapılmalıdır. Asılan türden alınan saksılara çiçeğin konulmasıyla hiç sıkıntı yaşanmayacağını belirtmek mümkündür.



- Saksıların delikli olması, oldukça önemlidir. Çünkü bu çiçek suyu çok fazla sevmeyen bir çiçektir. Drenajlı saksılar sayesinde bunun önüne geçmek mümkün.



- Küpe çiçeği yarı gölgeyi sever. Bununla beraber doğrudan güneş alırsa çiçeklerini dökecektir. Isınan toprağından kaynaklı olabilecek bu durumun yaşanmaması için çiçeği dolaylı ışık alan bir yere koymak önemlidir.



- Küpe çiçeği, toprağı gevşek olan ortamlarda daha iyi yetişir. Geçirgen ve iyi drenaj sağlanan topraklara oldukça iyi bir şekilde uyum sağlar. Çiçeğin toprağının çok sıcak olmaması gerekir. Aksi halde bu durum, çiçeğin köklerine zarar verecek ve çiçeklerini dökmesine neden olacaktır. Bu çiçeğin her sene çiçek açması isteniyor ise, toprağını taze tutmak çok önemli bir husustur. Bu şekilde bakımı yapılan küpe çiçeği, oldukça güzel bir şekilde çiçeklenecek ve çok güzel bir görünüme kavuşacaktır.