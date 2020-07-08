Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Kurban kesimi için kritik uyarı: Çok ciddi durum söz konusu
08.07.2020 - 14:16 |

Kurban kesimi için kritik uyarı: Çok ciddi durum söz konusu

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Çok ciddi durum söz konusu, ciddi şeyler olabilir diye endişe ediyorum" diyerek kritik uyarılarda bulundu

Kurban kesimi için kritik uyarı: Çok ciddi durum söz konusu
ABONE OL

Yaklaşan Kurban Bayramı konusuna dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, veteriner hekim kontrolü dışında kesinlikle kurbanlık kesilmemesi gerektiğini söyledi.

'Kurban kesim yerlerine gitmeyin'

250’den fazla zoonoz hastalık olduğunu ifade eden İlgü, insanlara bulaşan hastalıkların yüzde 60’ının hayvansal gıdalardan bulaştığını ve kurban kesim yerlerine kesinlikle gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Kesilen etler steril poşetlere konulmalı'

Vatandaşlara hayvanlara kesinlikle yaklaşıp dokunmaması çağrısında da bulunan İlgü, hayvanları kesecek kasaplarında çok risk altında olduğuna değinerek kesilen etlerin de steril poşetlere konulması gerektiğini söyledi.

İlgü, “Zoonoz hastalıkları, halkımızın kurbanlıklara yakınlaşma hissini ve kasapların yakın temasta bulunacaklarını öngörerek ciddi şeylerin olmasından endişe ediyorum” diyerek yetkililer tarafından açıklanan kurallara herkesin uyması gerektiğini belirtti.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz var. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi, harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluHaklılık Mutluluktan Önce mi?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerOksijen basıncıyla bronzluk
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDermaroller işe yarıyor mu?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğan"Aç değilim ama yine de yemek yiyorum."
Merve Girgin
Merve GirginGüzellik rutinimiz değişti mi?
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVaris yarası
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaEstetik operasyonlar kişiye özel olmalı
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulEk gıdaya geçiş tüyoları
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitKozmetik alışkanlıkları
Duygu Bay
Duygu BayLe Mythe Dior: Uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eksikliği böbrekleri etkiliyor!

Eksikliği böbrekleri etkiliyor!

Tokat'ın tek kadın 'döner' ustası!

Tokat'ın tek kadın 'döner' ustası!

Doğal burnu elde etmek için hangi yöntem kullanılmalı?

Doğal burnu elde etmek için hangi yöntem kullanılmalı?

Migren botoksu ne işe yarıyor? İşte bilmeniz gerekenler

Migren botoksu ne işe yarıyor? İşte bilmeniz gerekenler

Sıradaki Haber