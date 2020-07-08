Kurban kesimi için kritik uyarı: Çok ciddi durum söz konusu
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Çok ciddi durum söz konusu, ciddi şeyler olabilir diye endişe ediyorum" diyerek kritik uyarılarda bulundu
Yaklaşan Kurban Bayramı konusuna dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, veteriner hekim kontrolü dışında kesinlikle kurbanlık kesilmemesi gerektiğini söyledi.
'Kurban kesim yerlerine gitmeyin'
250’den fazla zoonoz hastalık olduğunu ifade eden İlgü, insanlara bulaşan hastalıkların yüzde 60’ının hayvansal gıdalardan bulaştığını ve kurban kesim yerlerine kesinlikle gidilmemesi gerektiğini vurguladı.
'Kesilen etler steril poşetlere konulmalı'
Vatandaşlara hayvanlara kesinlikle yaklaşıp dokunmaması çağrısında da bulunan İlgü, hayvanları kesecek kasaplarında çok risk altında olduğuna değinerek kesilen etlerin de steril poşetlere konulması gerektiğini söyledi.
İlgü, “Zoonoz hastalıkları, halkımızın kurbanlıklara yakınlaşma hissini ve kasapların yakın temasta bulunacaklarını öngörerek ciddi şeylerin olmasından endişe ediyorum” diyerek yetkililer tarafından açıklanan kurallara herkesin uyması gerektiğini belirtti.