Kuru Fasulye Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Türk yemek kültürünün vazgeçilmez ikilisi olan kuru fasulye ve pilav hemen hemen her evde sıkça pişirilir. Ülkemizde Erzurum’un İspir fasulyesi meşhurdur. Dünyada da kuzey Amerika ve Avrupa’da da sıkça tüketilir.



İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Kuru fasulye Ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen besinler arasında yer alır. Özellikle de yanına cacık ve turşu eşlik ettiğinde çok doyurucu ve lezzetli bir sofra kurulabilir. Kuru fasulyenin içinde folatlar, tiamin, B-1 vitamini, pridoksin, pantotenik asit, riboflavin, niasin ve B kompleks vitaminlerinin en iyi kaynağıdır. Aynı zamanda kuru fasulyenin içeriğinde demir, selenyum, kalsiyum ve potasyum elementler yer alır.



Doğal mineral kaynağı olan kuru fasulyenin içinde omega 3 ve omega 6 besin değerleri bulunur. Bol tereyağlı yapılmış kuru fasulyenin içinde pek çok mineral, protein ve karbonhidrat yer alır. Pilav şekerli ve zararlıdır. Fakat kuru fasulyenin tüm bu besin değerlerinden faydalanmak için yol boyunca bol miktarda kuru fasulye tüketmeniz gerekir. Pastırmalı kuru fasulye en sağlıklı ve en besleyici yemeklerden bir tanesidir. Pastırma, kuru fasulyeye en iyi eşlik eden besinlerdendir. Kış aylarında bol miktarda kuru fasulye yiyerek hastalıklara karşı vücut direncinizi arttırabilirsiniz.



Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

● Kuru fasulye kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

● Kalorisi az olduğu için diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Az kalori içerdiği için daha kısa süre içinde soymanızı ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

● Kuru fasulyenin lif oranı oldukça yüksektir.

● Lifli yapısı nedeni ile bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

● Kuru fasulye, metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

● Kuru fasulye yanında türlü ile birlikte tüketildiği zaman vücut direncinizin hastalıklara karşı arttırılmasına yardımcı olur.

● Lif oranı yüksek olan bu besin çabuk doymayı kolaylaştırır.