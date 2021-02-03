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03.02.2021 - 13:19 |

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri içinde yer alan kuru iğne tedavisi, kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı meydana gelen hareket kısıtlılıklarının ve ağrının tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu tedavide ince enjeksiyon iğneleri kullanılır. Tedavide kullanılan bu iğneler, ilaç içermez. Kuru iğne tedavisi (İMS) nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?
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Kasta meydana gelen sertleşmeler, iğnenin mekanik etkisinden yararlanılarak onarılmaya çalışılır. Fibromiyalji, iskelet sistemi ve kronik kas hastalıkları ve buna bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığının tedavisi için son günlerde sıkça kuru iğne tedavisi tercih ediliyor.

 Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

 Sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısı, omuz hareket kısıtlılığı, fibromiyalji sendromu, golfçü dirseği, ağrı sendromu, tenisçi ve ağrılı kas spazmlarında aynı pozisyonda sabit durma yani uzun süre bilgisayar başında oturma gibi nedenlerle oluşan ağrılarda, duruş bozukluğu ya da skolyoza bağlı meydana gelen kas gerginlikleri ile oluşan ağrılarda omuz, topuk, kalça ve dirsek tendinitlerinde kuru iğne tedavisi kullanılır.

 Ters hareket, spor yaralanmalarında ve bunların rehabilitasyonunda, çene eklemindeki tetik noktalara bağlı meydana gelen ağrılarda, travma sonrası oluşan omurga ağrılarında kuru iğne yöntemi tercih edilir. Bu işlem, kasların durumuna göre tek iğne ile yapılabileceği gibi çoklu iğnelerle de yapılabilir. Kuru iğne tedavisi, ince ve farklı boylardaki iğneler sayesinde kaslara uyarı verilerek yapılır. 

 Kuru İğne Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Kas tutulması, kas spazmı ve tetik noktalardan oluşur. Halk arasında bu soruna kulunç ismi verilir. Kuru iğnelemede bu kulunçların içine iğne batırılır ve birkaç saniye kadar beklenir. Bu sayede de spazmın çözülmesi ve tetik noktalarının da gevşemesi sağlanır. Bu yöntem, özellikle de tetik nokta aktivasyonunun giderilmesi için kullanılan en güvenilir ve sağlıklı yöntemdir. Kasılmış ve bu nedenle de ağrılı, fonksiyonu yerine getirilemeyen kaslara uygun iğneler batırılmaya özen gösterilir. Kaslara uygulanan bu işlem sayesinde kaslardaki spazmın çözülmesi tedavinin asıl amacını oluşturur. 

 Kuru İğne Tedavisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Kuru iğne tedavisi, iğne ile yapılan bir tedavidir. Bu işlemi, alanında uzman ve tetik nokta yerleşimini iyi bilen bir hekim yapması gerekir. Doğru yöntemlerle yapılan tetik nokta tedavisi, büyük oranda olumlu sonuç verir. Başka tedavilerle de birlikte kullanılabilir. Başka tedaviler ile kullanıldığı zaman etkinlik kazanabilir. Kuru iğne tedavisi yapıldıktan sonra germe ve eklem hareket egzersizlerinin yapıldığı bir egzersiz programının hastaya öğretilerek günlük hayatta uygulamasının sağlanması da tedavinin etkinliğini arttırır. 

 

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