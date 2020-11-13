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13.11.2020 - 16:27 |

Kuru Üzüm Faydaları Nelerdir? Çekirdekli Kuru Üzüm Suyu Neye İyi Gelir?

Günümüzde kuru üzüm faydaları saymakla bitmeyen bir gıda olmaktadır. Bu nedenle sizler için kuru üzüm faydaları nelerdir? Çekirdekli kuru üzüm suyu neye iyi gelir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Kuru Üzüm Faydaları Nelerdir? Çekirdekli Kuru Üzüm Suyu Neye İyi Gelir?
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Kuru üzüm içeriğinde yüksek oranda potasyum ve de kalsiyum vitaminleri yer almakta olan besleyici bir gıdadır. Aynı zamanda içerisinde bir miktar demir vitamini de yer almaktadır.

 Kuru Üzüm Nedir?

 Kuru üzümün yüksek besin değeri ile birlikte insan vücudunda oluşturmuş olduğu etkiler ile dikkat çekmektedir. Kuru üzüm güçlü bir antioksidan kaynağı olmaktadır. Yüksek oranda yer alan besin değerlerine sahip olan kuru üzüm faydalarını bilmek ve de en iyi bir şekilde değerlendirmek gereklidir.

 Kuru Üzümün Faydaları Nelerdir?

 Kürü üzüm gıdasının en çok bilinen yararı karaciğer üzerinde oluşturmuş olduğu etkidir. Karaciğerlerin temizlenmesine, toksinden arınmasına ve de yüksek performans ile birlikte çalışmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kuru üzüm etkisi kolon ve ya bağırsakların temizlenerek sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Vücudun ihtiyaç duymuş olduğu enerjinin büyük kısmını karşılamaktadır.

 İçinde bulunan mikro besinler ve de lif sayesinde katkısız enerji besini olarak gösterilmektedir. Buna ek olarak spor yapan ve de yoğun çalışan insanların zinde ve enerji dolu olmalarına da yardımcı olmaktadır.

 Kuru üzüm kan basıncını düzenleyip tansiyon ve damar hastalıklarının oluşumlarını engellemektedir. Lif, potasyum ve de antioksidanlar bakımından da zengin olan kuru üzüm damar sağlığının korumasında etkili olmaktadır. Ayrıca kuru üzüm kanda yer alan kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmekte olup düzenli bir şekilde tüketilen kuru üzümler insanların sağlıklı olmasında da etkili olmaktadır. 

 Çekirdekli Kuru Üzüm Suyu Nedir?

 Çekirdekli kuru üzüm suyu, kuru üzümün su ile birlikte kaynatılarak elde edildiği besin değeri yüksek bir içecektir. İçeriğinde yapay şeker barındırmaması nedeni ile sağlıklı içeceklerden biri olmaktadır. Doğal vitamin ve de mineral kaynağı olan çekirdekli kuru üzüm suyu doğal bir antioksidan kaynağı besindir. Düzenli tüketimi vücut içinde yer alan toksinleri temizler.

 Çekirdekli Kuru Üzüm Suyu Faydaları Nelerdir?

 Çekirdekli kuru üzüm çok faydalı besin olarak kullanılması önerilmektedir. Özellikle çekirdekleri kırılıp tüketilmesi gerektiği genelde uzmanlar tarafından da dile getirilmektedir. Ayrıca kuru üzüm çekirdeği öğütülmüş bir şekilde de tüketilmektedir.

 Çekirdekli kuru üzüm suyu faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

 Cilt Hastalığı

 Çekirdekli olan kuru üzüm tüketimleri ciltte bulunan kaşıntıların geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca sedef, egzama gibi kaşıntısı bulunan hastaların kaşıntılarının geçmesini de sağlamaktadır. Alerji ve de strese bağlı olarak gelişen kaşıntıların iyileşmesine yardımcı olan çekirdekli kuru üzüm suyu tüketilmesi ile yarar görülmektedir. 

 Göz Sağlığı

 Günümüzde göz sağlığının korunması anlamında önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır. Düzenli bir şekilde çekirdekli kuru üzüm suyu tüketiminde göz sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir.

 Kalp Damar Hastalığı

 Çekirdekli kuru üzüm suyu genel olarak kişilerde oluşan damar sertliği oluşumlarını da önlemektedir. Bu sayede kalp damar hastalıklarına karşı bir koruma sağlamaktadır. Ayrıca kan dolaşımını temizleyerek kalbi koruma özelliğine sahiptir. Kötü kolesterolü düşürerek kişilere yardımcı olur.

 Sindirim Sistemi Hastalığı

 Çekirdekli kuru üzüm suyu tüketimi genel olarak sindirimi daha kolaylaştırmaktadır. Her gün düzenli bir şekilde çekirdekli kuru üzüm suyu tüketen kişilerin sindirim sistemlerinde de sorunlar giderilir. Buna ek olarak kuru üzüm suyu kabızlığı önleyerek kişilerin düzenli olarak bağırsak sisteminin çalışmasına da yardımcı olarak kişilerin gün içinde rahatlamasını sağlar. Mide asitlerinin ayrıştırılmasına da yardımcı olan çekirdekli kuru üzüm suyu pek çok sayıda kişi tarafından tercih sebebi olmaktadır.

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