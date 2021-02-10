Kuş Kafesi Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Ahşap Ve Kolay Kafes Nasıl Yapılır?

Ahşap şeklinde bir kuş kafesi yapmak hem eğlenceli hem de oldukça kolaydır. Bunun için gerekli pek çok ahşap malzeme ve bazı aparatlar gereklidir.



Ahşap Kuş Kafesi Malzemeleri



Ahşap kuş kafesi yapabilmek için pek çok malzeme gereklidir. Bu malzemeler şunlardır:



- 1 * 1 santimetre çıta

- 25 santimetre uzunluk ve 4 mm kalınlığında bambu kürdan

- Hızlı yapıştırıcı

- 4 mm matkap ucu

- Eldiven

- Demir testeresi

- Metre

- Gönye

- Su terazisi

- Maket bıçağı

- Pense

- Kurşun kalem

- Küçük yan keski



Ahşap Kuş Kafesi Nasıl Yapılır?



Kuş kafesi yapabilmek için ilk olarak tüm malzemelerin temin edilmesi gerekir. Daha sonra şu adımları takip ederek kuş kafesini hazırlayabilirsiniz.



- İlk olarak belirlenen ölçülere göre ana iskeleti oluşturmak için çıtalar oluşturulur.

- Ölçüler belirlendikten sonra çıtalar üzerine 1'er santim aralıklar ile 4 milimetre ölçüsünde matkap ile delikler açılır.

- Delikler açıldıktan sonra hızlı yapıştırıcı ile yapıştırılması önerilir.

- Ana iskelet bittikten sonra kürdanlar yerleştirilir.

- Küçük yapıştırıcılar ile kürdanlar iskeletlere yapıştırılır.

- Daha sonra pencere ve kapıların nereye yapılacağı belirlenmelidir.

- Ardından kafes içerisine merdiven yapabilmek için yarım santimlik çıtalar ve kürdanlar kullanılmalıdır.

- 1'er santim aralıklar ile delikler açılır ve kürdanlar içerisine geçirilerek yapıştırılır. Merdiven bu şekilde oluşturulur.

- Kafes yapımı bittikten sonra iç aksesuarlar yerleştirilmelidir.

- Ekstra yuvalık yapmak isteyenler 20*20 santimetre boyutunda etrafı kontraplak ile kaplanmış bir şekilde olmalıdır. Bunun sebebi içeriye az ışık girmesidir.

- Yuvalığın sağ tarafında bir açıklık bırakılmalıdır. Burası içeriyi kontrol edebilmek veya kum koyabilmek için çok önemlidir.

- Kafesin en alt kısmı da kontraplak ile kapatılmalıdır.