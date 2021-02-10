Kuşkonmaz Nedir, Faydaları Nelerdir? Kuşkonmaz Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kuşkonmaz bitkisinin genç sürgünleri bahar sebzesi şeklinde kullanılmaktadır. Çok yıllık bir bitkidir. İlkbaharda ekimi yapılan bu bitkinin meyveleri siyah ya da kırmızı renklidir. Tohumların ekiminden itibaren hasada kadar geçen zaman yaklaşık 4 senedir. Kuşkonmaz ekilen bir tarladan 20 sene verim alınabilmektedir.



Kuşkonmaz Nedir?



Çok yıllık çiçekli bir bitki türüdür. Kuşkonmaz bitkisi en iyi verimini besin açısından zengin, gevşek ve kumlu topraklarda vermektedir. Genellikle kumlu ve killi, ormanlık, sulak, kuvvetli topraklarda yetişmektedir. Genç sürgünleri bahar sebzesi olarak tüketilir. Gövdeleri diktir, yeşil renkli ve yaygın dallıdır. Dalları ise dalcıklara ayrılır, 3 - 6 adeti bir arada bulunur ve ince yapıya sahiptir.



Kuşkonmaz Bitkisinin Faydaları Nelerdir?



Oldukça hassas olan kuşkonmaz bitkisi çok yıllık ve otsu bir bitkidir. İçerisinde bol miktarda sodyum, magnezyum, fosfor, bakır, demir, mangan, selenyum, çinko ve kalsiyum gibi mineraller bulundurur.



K vitamini, A vitamini, B6 vitamini, niasin, tiamin ve C vitamini gibi maddeler bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunmaktadır. Vitamin ve mineral bakımından zengin bir yapıya sahip olduğu için, vücudun bu maddelere olan ihtiyacını yeteri miktarda karşılamaya yardımcı olmaktadır.



Kuşkonmaz bitkisi lifli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple kabızlık sorunu yaşayan insanların bu sebzeyi tüketmesi ile bağırsaklarının çalıştırılması sağlanabilmektedir. Yeni doğum yapmış olan kadınların ya da hamilelerin özellikle tüketmesi gereken besinler içerisinde yer almaktadır.



Kuşkonmaz Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

● Vücudu toksinlerden arındırır.

● İdrar söktürür.

● Romatizma ve kemik ağrılarının giderilmesini sağlar.

● Afrodizyak etkisi vardır.

● Gebelikte yardımcı olur.

● Sindirimi geliştirir.

● Kilo vermeye yardımcı olur.

● İdrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur.

● Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

● Kemik sağlığının korunmasını sağlar.

● Diyabetin kontrolünde yardımcıdır.

● Artrit hastalığına fayda sağlar.

● Erken doğum riskini azaltır.

● Vücut içerisindeki iltihaplar ile mücadele eder.

● Antioksidan özelliği vardır.

● Kalp krizi riskini azaltır.

● Öksürük ve soğuk algınlığı riskini azaltır.

● Şişkinlik, hazımsızlık ve ödem atımına yardımcı olur.

● Beyin fonksiyonlarının arttırılmasına yardımcı olur.

● Bazı cilt hastalıklarına karşı kullanılmaktadır. (Egzama gibi)

● Kanı temizler.

● Böbrek taşı tedavisinde kullanılır.

● Ruh sağlığına iyi gelir.