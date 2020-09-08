Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir? Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Küstüm otu; saksı içerisinde yetiştirilen otların arasında yer almaktadır. Bu ot aynı zamanda küstüm çiçeği olarak da bilinir. Küstüm otu; dokunulmaktan hoşlanmayan otlardan birisidir. Ota dokunulduğu zaman yaprakları kapanır. Daha sonra kendi kendine yeniden açılır. Bunun dışında bu otun bakımı oldukça kolaydır.



Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir?



Küstüm otu; yapraklarının açılıp kapanmasından ötürü, bazı doğa olaylarını gerçekleşmeden önce belirtmekte olan bir ot olarak belirtilmiştir. Deprem anında sarsıntıları hisseden küstüm otunun yaprakları, depremden önce kapanır. Bu yüzden küstüm otunun; depremin önceden haber edilmesinde rol oynadığına inanılmaktadır. Bu otun bazı yerlerde deprem çiçeği şeklinde de adlandırıldığını belirtmek önemlidir. Deprem gibi doğal afetleri önceden belirten bu otun en önemli faydası budur.



Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Küstüm otu bitkisi; stres gideren bir süs bitkisi olarak kullanılabileceğinden, iş ortamlarında kullanılması uygundur. Bunun dışında küstüm otu, bahçelerde yer örtücü şeklinde kullanılabilmektedir.



Küstüm Otunun Bakımı



Küstüm otu; sıcak ve nemli olan ortamları çok sever. Bu yüzden saksı içerisinde bu ot yetiştirilecek ise bu ayrıntı oldukça dikkate alınmalıdır. Bununla beraber küstüm otu, güneşli ortamları sever. Güneşli bir ortamda bulunması hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Küstüm otu, tohumla beraber kolayca büyüyen bir bitki çeşididir. Tohumu ekilmeden 50 derece sıcaklık içerisindeki bir suda bekletmek uygundur. Su içerisinde bekleyen tohumlar, bu aşamadan sonra kurutulmalıdır ve nemli bir toprağın içerisine konulmalıdır. Nemli toprak içerisine bir poşet konulmalıdır. Poşet içinde konulduktan sonra 3 hafta geçmelidir. Bu 3 hafta içerisinde otun filizlenmesi mümkün olacaktır.



Küstüm otu, filizlenirken nemli ve sıcak bir ortamda yer alması, daha sağlıklı filizlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Filizlenen ot, 8 ve 14 santimetre aralığındaki bir saksıya yerleştirilmelidir. Bunun dışında çiçeğin saksısı her zaman nemli kalmalıdır. Bu yüzden bol su vermek, otun hızlı bir biçimde gelişmesi bakımından çok önemlidir.



Küstüm Otunun Özellikleri



Küstüm otunun bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin bilinmesi, otun daha kolay yetiştirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu özellikler;



- Küstüm otunun boyu bir buçuk metre civarında olabilir.

- Küstüm otu Brezilya kökenli bir bitkidir.

- Temas edilmesi halinde turgorin isminde bir madde salgılar.

- Temas edilmesi ile yaprakları kapanır ve büzüşür.

- Humus bakımından zengin topraklarda gelişimi daha hızlı olur.

- Küstüm otunun genel olarak ömrü 7 senedir.

- Sıcak ve nemli havayı seven bir bitki türüdür.

- Küstüm otunun, dış etkenlere karşı oldukça hassas olduğunu söylemek mümkündür.

- Turgorin adlı kimyasal maddeyi salgılamasından ötürü, yaprakları su ile dolmaktadır.

- Saçaklı bir kök yapısına sahiptir.

- Küstüm otu, yuvarlık basçıklarda yer alır. Küstüm otunun özelliklerini bu şekilde sıralamak doğru olacaktır.