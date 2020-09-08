Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir? Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
08.09.2020 - 01:52 |

Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir? Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Küstüm otu, ülkemiz çapında en fazla beslenen çiçekler arasında yer almaktadır. Çok hassas bir yapıya sahip olan bu otun bazı faydaları ve özellikleri bulunur. Küstüm otunun kokusunun da oldukça güzel olduğunu belirtmek önemlidir. Küstüm otunun; bakımı, özellikleri, faydaları ve nerede kullanılabileceği en çok araştırılan konuların içerisinde yer alıyor. Peki, küstüm otunun faydaları nedir? Küstüm otu bitkisi nerede kullanılır? İşte ayrıntılar.

Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir? Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
ABONE OL

Küstüm otu; saksı içerisinde yetiştirilen otların arasında yer almaktadır. Bu ot aynı zamanda küstüm çiçeği olarak da bilinir. Küstüm otu; dokunulmaktan hoşlanmayan otlardan birisidir. Ota dokunulduğu zaman yaprakları kapanır. Daha sonra kendi kendine yeniden açılır. Bunun dışında bu otun bakımı oldukça kolaydır.

Küstüm Otunun Faydaları Nelerdir?

Küstüm otu; yapraklarının açılıp kapanmasından ötürü, bazı doğa olaylarını gerçekleşmeden önce belirtmekte olan bir ot olarak belirtilmiştir. Deprem anında sarsıntıları hisseden küstüm otunun yaprakları, depremden önce kapanır. Bu yüzden küstüm otunun; depremin önceden haber edilmesinde rol oynadığına inanılmaktadır. Bu otun bazı yerlerde deprem çiçeği şeklinde de adlandırıldığını belirtmek önemlidir. Deprem gibi doğal afetleri önceden belirten bu otun en önemli faydası budur.

Küstüm Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Küstüm otu bitkisi; stres gideren bir süs bitkisi olarak kullanılabileceğinden, iş ortamlarında kullanılması uygundur. Bunun dışında küstüm otu, bahçelerde yer örtücü şeklinde kullanılabilmektedir.

Küstüm Otunun Bakımı

Küstüm otu; sıcak ve nemli olan ortamları çok sever. Bu yüzden saksı içerisinde bu ot yetiştirilecek ise bu ayrıntı oldukça dikkate alınmalıdır. Bununla beraber küstüm otu, güneşli ortamları sever. Güneşli bir ortamda bulunması hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Küstüm otu, tohumla beraber kolayca büyüyen bir bitki çeşididir. Tohumu ekilmeden 50 derece sıcaklık içerisindeki bir suda bekletmek uygundur. Su içerisinde bekleyen tohumlar, bu aşamadan sonra kurutulmalıdır ve nemli bir toprağın içerisine konulmalıdır. Nemli toprak içerisine bir poşet konulmalıdır. Poşet içinde konulduktan sonra 3 hafta geçmelidir. Bu 3 hafta içerisinde otun filizlenmesi mümkün olacaktır.

Küstüm otu, filizlenirken nemli ve sıcak bir ortamda yer alması, daha sağlıklı filizlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Filizlenen ot, 8 ve 14 santimetre aralığındaki bir saksıya yerleştirilmelidir. Bunun dışında çiçeğin saksısı her zaman nemli kalmalıdır. Bu yüzden bol su vermek, otun hızlı bir biçimde gelişmesi bakımından çok önemlidir.

Küstüm Otunun Özellikleri

Küstüm otunun bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin bilinmesi, otun daha kolay yetiştirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu özellikler;

- Küstüm otunun boyu bir buçuk metre civarında olabilir.
- Küstüm otu Brezilya kökenli bir bitkidir.
- Temas edilmesi halinde turgorin isminde bir madde salgılar.
- Temas edilmesi ile yaprakları kapanır ve büzüşür.
- Humus bakımından zengin topraklarda gelişimi daha hızlı olur.
- Küstüm otunun genel olarak ömrü 7 senedir.
- Sıcak ve nemli havayı seven bir bitki türüdür.
- Küstüm otunun, dış etkenlere karşı oldukça hassas olduğunu söylemek mümkündür.
- Turgorin adlı kimyasal maddeyi salgılamasından ötürü, yaprakları su ile dolmaktadır.
- Saçaklı bir kök yapısına sahiptir.
- Küstüm otu, yuvarlık basçıklarda yer alır. Küstüm otunun özelliklerini bu şekilde sıralamak doğru olacaktır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Başladığınız işlerde ilerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanla var. İş hayatınızda yaşadığınız engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yüksek enerjinizi kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek alacağınız imkânlar da var. Bedensel konulara özen göstermelisiniz. İşlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konular bugün gündeminize gelebilir. Sonuçlandırmakta zorlandığınız konuları kabullenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz. Kişisel harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aşabileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeleri yönlendireceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler gün içinde ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Harcamalarınızı kontrol atına almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Kişisel harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Yönünüzü netleştirmek istediğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yaşayacağınız kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Parasal konularla ilgili karar alırken dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Kendinizi aşmak ve yön vermek isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.  Bu durumda kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliklere gidebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşlerinizde çaba sarf ederek daha fazla ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarınızdaki değişiklik gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. İş odaklı olmak gerekebilir. Yönünüzü netleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sizi yoran durumlara karşı daha özen göstermelisiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcılık var.  Kişisel harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir. Uğraştığınız işlerde, yüksek enerjinizle daha fazla ilerleme sağlayabilirsiniz. Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Geçmişinize ait konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinlemek doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Gün içinde maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirmenin sizi keyiflendireceği bir gündesiniz.  Hareketli bir gündeminiz olabilir. Uğraştığınız işlerde yazışmalar ve eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda hayatınızı yönlendireceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Engelleri aşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginD vitamini nedir?
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Kırışıklık karşıtı kozmetik ürünlerde ne içerikler aranmalıdır?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKulak estetiği nedir?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluMutluluğun peşinde...
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBurun revizyonu nedir?
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTiroid Bezi
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSonbaharın vurgusu: Mars
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKGençlik iksiri: Kolajen
Ebru Demirhan
Ebru Demirhanİsimle kader bağı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşNar zamanı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazayağı Otunun Faydaları Nelerdir? Kazayağı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kazayağı Otunun Faydaları Nelerdir? Kazayağı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Destekler olabilir

Destekler olabilir

Bebeklerde kucak alışkanlığına dikkat!

Bebeklerde kucak alışkanlığına dikkat!

Corona virüs sürecinde kolesterol riski artıyor

Corona virüs sürecinde kolesterol riski artıyor

Sıradaki Haber