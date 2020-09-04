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04.09.2020 - 04:03 |

Kutay İsminin Anlamı Nedir? Kutay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile birlikte evrensel olarak kullanılabilecek isimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Klasik isimlerin dışına çıkılarak daha çok her yerde kullanılabilecek tarza isimler seçilmektedir. Özellikle gelişen dünyanın etkisiyle çocuklara verilen isimlerde de değişmeler meydana gelmiştir. Kutay ismi de özellikle son yıllarda ebeveynler tarafından çocuklarına konulacak isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kutay ismi ile ilgili detayları derledik.

Kutay İsminin Anlamı Nedir? Kutay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Birçok isim zamandan bağımsız olarak çok uzun yıllar kullanılabilirken bazı isimlerde gelişen ve değişen dünyanın etkisi ile yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. İsim konusu birçok kişi için çok zor karar verilen konulardan biridir. Kutay ismi son yıllarda tekrardan popüler olmaya başlayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Kutay Ne Demek?

Kutay ismi özellikle Türk devletlerinde kullanılan bir isimdir. Türkçe kökenli bir isim olmasından dolayı da büyük bir öneme sahip olmaktadır. Dönemin hükümdarlarının da ismi olarak geçen, Kutay ismi günümüzde de özellikle erkek çocuklarının ismi olarak karşımıza çıkar. Kutay ismi çok uzun yıllardır Türklerde kullanılan bir isimdir. Kökeni Türkçeye dayanan Kutay ismi birkaç anlamı bulunur. Kutay isminin ilk anlamı ise Kutlu ay, uğurlu ay anlamına gelmektedir.

Kutay İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kutay ismi kökeni Türkçeye dayanan isimlerden bir tanesidir. Türkçeden gelen en köklü isimler arasında yer alan Kutay ismi ‘uğurlu ay, kutlu ay’ anlamına gelirken bunun yanında ipek, ipekli kumaş anlamına da gelmektedir. Özellikle erkek çocukları için seçilen Kutay ismi tek başına kullanıldığı gibi yanında başka bir isimde de oldukça güzel kullanımı bulunmaktadır. Kutay ismi eski Türklerde hükümdarların ismi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Bu sebepten dolayı da birçok kişi erkek çocuklarına isim verirken Türkçe kökenli isimleri tercih ederken daha önce kullanımına da dikkat eder. Birçok kişinin merak ettiği sorulardan biri de Kutay isminin Kuranda geçip geçmediğidir. Kutay ismi Kuranda geçmeyen bir isimdir.

 

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