MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
10.06.2020 - 01:06 |

Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Kuvars taşı yerkürede en yaygın bulunan doğal taşların başında gelmektedir. İçerdiği mineraller sayesinde alternatif tıp alanında ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Yapısı kristallerden oluştuğu için kuvars kristali adıyla da bilinir. Mevcut doğal taşlardan en büyük farkı çok daha sert ve dayanıklı olmasıdır. İklim ve çevre şartlarından etkilenmez. İşte, kuvars taşı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
ABONE OL

Başta yüzük ve kolye olmak üzere tüm takı çeşitlerinde kullanılır. Pembe ve iri kristalli olan versiyonları çok daha nadir olduğu için takılardan çok lüks mücevherlerde tercih edilmektedir. Endüstriyel alanlarda da kullanımı oldukça yaygındır. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kuvars taşının metafizik etkilerine ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılmaktadır.

Kuvars Taşı Nedir?

Dünyada en sık bulunan ve kullanım ağı en geniş olan doğal taşlardan biridir. Genelde beyaz renklidir. Bununla birlikte pembe ve mor renkli olan taşlara da sık rastlanır. Füme ve duman renkli taşlar ise nadir olduğu için çok daha pahalıdır. Aynı zamanda bir taş grubunun adıdır. Kuvars taş grubunun içerisinde ametist ve sitrin gibi yaygın bulunan taşlar da yer alır. Bunun dışında dağ kristali ve sütlü kuvars gibi çeşitleri mevcuttur.

Kuvars Taşı Nasıl Oluşur?

Büyük çoğunluğu volkanik kayaçlarda ve çevresinde oluşur. Yapısını oluşturan iki element oksijen ve silikondur. Yaygın olarak çıkarıldığı ülkelerin başında Brezilya geliyor. Ayrıca Giresun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde yatakları bulunmaktadır. Rezervlerinin bulunduğu diğer ülkeler arasında Amerika, Çin ve Hindistan’dır.

Kuvars Taşının Özellikleri Nelerdir?

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en popüler taş gruplarından biridir. Uzun süreli konumlarda bekletilmesi ve temizlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde negatif enerjileri kendisine çeken taş yakınındaki insanların da aynı etkilere maruz kalabilir. Enerjisi tükenen taşlar atılmak yerine bir gece toprağın altında bırakılarak rahatlıkla temizlenebilir.

24 saat toprağın altında bekletilen kuvars taşları daha sonrasında aynı enerji yoğunluğuyla kullanılabiliyor. Takı, mücevher ve alternatif tıp dışında seramik yapımında da kullanılır. Çeşitli temizlik ürünlerinde ve diş macunlarında da eser miktarda kuvars taşı bulunuyor. Hem manyetik hem de metafizik etkileri olduğuna inanılan bu özel taşın kullanımı ilk çağlara kadar uzanıyor. Altıgen prizma şeklindedir.

Kuvars Taşının Anlamı

Kuvars taşının anlamı güç ve özgürlüktür. Yüz yıllar boyunca dünyanın birçok yerinde 'Kuvvet Taşı' adıyla anılmış ve insanlara hem fiziki hem de manevi olarak güç verdiğine inanılmıştır. Kristal bir yapıya sahip olduğu için 'kuvars' adını almıştır.

Kuvars Taşının Faydaları Nelerdir?

Çeşitlerine göre insan sağlığına faydaları çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda insanların manevi dünyalarına etki eder ve belli başlı psikolojik sorunların daha kolay atlatılmasını sağlar.Odaklanma güçlüğü çekenlerin bu yöndeki şikayetlerinin azalmasını sağlar. Enerjisi en yüksek taşlardan biridir. Tene doğrudan temas edilerek kullanıldığında kötü niyetli insanlardan uzak tutar. Kişilerin çok daha güçlü ve zinde hissetmesini sağlayan bu özel taşlar bireylerin duygusal açıdan daha dengeli olmasını sağlar. Kişileri öfke ve kıskançlık gibi duygulardan arındırır. Sürekli baş ağrısı şikayeti olan kişiler yanlarında kuvars taşı sayesinde ağrılarından kurtulabilir. Sindirim sistemini rahatlatır ve midede biriken kötü gazların atılma sürecini hızlandırır. Radyasyon yayılımını önlemesi sebebiyle hayatın her alanında kullanılmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylara yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda bugün yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra Ertuğrulİştahsız yemek seçen çocuklar
Oğuz Kara
Oğuz KaraDijitalleşirken Hacklenme
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaşanası kentler için bisiklet
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaTam yüz ve boyun germe
Nur Demir
Nur DemirHarflerin ilmi - enerjisi
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluUyanma zamanı geldi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanŞanslı olmak
Deniz Tunca
Deniz TuncaAyça Yılmaz Doğan organik gıdaların önemini anlatıyor
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaKaç çeşit burç var?
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİlk dans
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Kan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kan Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Kan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kan Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Sitrin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Sitrin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Sitrin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Sitrin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

İlişkilerimizde sınanabiliriz

İlişkilerimizde sınanabiliriz

Sıradaki Haber