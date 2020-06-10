Kuvars Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kuvars Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Başta yüzük ve kolye olmak üzere tüm takı çeşitlerinde kullanılır. Pembe ve iri kristalli olan versiyonları çok daha nadir olduğu için takılardan çok lüks mücevherlerde tercih edilmektedir. Endüstriyel alanlarda da kullanımı oldukça yaygındır. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kuvars taşının metafizik etkilerine ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılmaktadır.



Kuvars Taşı Nedir?



Dünyada en sık bulunan ve kullanım ağı en geniş olan doğal taşlardan biridir. Genelde beyaz renklidir. Bununla birlikte pembe ve mor renkli olan taşlara da sık rastlanır. Füme ve duman renkli taşlar ise nadir olduğu için çok daha pahalıdır. Aynı zamanda bir taş grubunun adıdır. Kuvars taş grubunun içerisinde ametist ve sitrin gibi yaygın bulunan taşlar da yer alır. Bunun dışında dağ kristali ve sütlü kuvars gibi çeşitleri mevcuttur.



Kuvars Taşı Nasıl Oluşur?



Büyük çoğunluğu volkanik kayaçlarda ve çevresinde oluşur. Yapısını oluşturan iki element oksijen ve silikondur. Yaygın olarak çıkarıldığı ülkelerin başında Brezilya geliyor. Ayrıca Giresun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde yatakları bulunmaktadır. Rezervlerinin bulunduğu diğer ülkeler arasında Amerika, Çin ve Hindistan’dır.



Kuvars Taşının Özellikleri Nelerdir?



Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en popüler taş gruplarından biridir. Uzun süreli konumlarda bekletilmesi ve temizlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde negatif enerjileri kendisine çeken taş yakınındaki insanların da aynı etkilere maruz kalabilir. Enerjisi tükenen taşlar atılmak yerine bir gece toprağın altında bırakılarak rahatlıkla temizlenebilir.



24 saat toprağın altında bekletilen kuvars taşları daha sonrasında aynı enerji yoğunluğuyla kullanılabiliyor. Takı, mücevher ve alternatif tıp dışında seramik yapımında da kullanılır. Çeşitli temizlik ürünlerinde ve diş macunlarında da eser miktarda kuvars taşı bulunuyor. Hem manyetik hem de metafizik etkileri olduğuna inanılan bu özel taşın kullanımı ilk çağlara kadar uzanıyor. Altıgen prizma şeklindedir.



Kuvars Taşının Anlamı



Kuvars taşının anlamı güç ve özgürlüktür. Yüz yıllar boyunca dünyanın birçok yerinde 'Kuvvet Taşı' adıyla anılmış ve insanlara hem fiziki hem de manevi olarak güç verdiğine inanılmıştır. Kristal bir yapıya sahip olduğu için 'kuvars' adını almıştır.



Kuvars Taşının Faydaları Nelerdir?



Çeşitlerine göre insan sağlığına faydaları çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda insanların manevi dünyalarına etki eder ve belli başlı psikolojik sorunların daha kolay atlatılmasını sağlar.Odaklanma güçlüğü çekenlerin bu yöndeki şikayetlerinin azalmasını sağlar. Enerjisi en yüksek taşlardan biridir. Tene doğrudan temas edilerek kullanıldığında kötü niyetli insanlardan uzak tutar. Kişilerin çok daha güçlü ve zinde hissetmesini sağlayan bu özel taşlar bireylerin duygusal açıdan daha dengeli olmasını sağlar. Kişileri öfke ve kıskançlık gibi duygulardan arındırır. Sürekli baş ağrısı şikayeti olan kişiler yanlarında kuvars taşı sayesinde ağrılarından kurtulabilir. Sindirim sistemini rahatlatır ve midede biriken kötü gazların atılma sürecini hızlandırır. Radyasyon yayılımını önlemesi sebebiyle hayatın her alanında kullanılmaktadır.