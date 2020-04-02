Kuyruk Sokumu Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kuyruk Kemiği Ağrısı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Kuyruk sokumu kemiği sakrum, poçik kemiği ve koksiks olarak da adlandırılan omuriliğin en alt uç kısmında bulunan bir kemiktir. Özellikle kadınlarda görülen kuyruk sokumu ağrısı neden oluşmaktadır? Kuyruk sokumu ağrısı nasıl tedavi edilir? Kuyruk sokumu ağrısı nasıl teşhis edilmektedir? Tüm bu sorulara dair yanıtları yazımızda bulabileceksiniz.



Kuyruk Sokumu Nedir?



İnsan vücudunda 33 adet omur bulunur. Alt alta dizilen omurların en altında bulunan son kısma kuyruk sokumu denilmektedir. Alt bedende bulunan leğen kemiğini kuyruk sokumu alttan destekler. Kasların son olarak yapıştığı yer olduğu için önemli bir bölgedir.



Kuyruk Sokumu Ağrısı Neden Olur?



Kuyruk sokumu ağrısı birçok neden ile meydana gelebilmektedir. Bu nedenlerden birkaçı şöyle sıralanabilir:

Kıl dönmesi

Hamilelik

Yaşlılık

Kilo fazlalığı bulunması

Kalçanın incinmesi, kalça üzerine düşmek

Yanlış pozisyonda oturmak

Tümörlerin kuyruk sokumuna baskı yapması

Enfeksiyon

Romatizmal rahatsızlıklar

Bel fıtığı

Doğum yapan kadınlarda doğum sonrası meydana gelebilir.



Kuyruk Kemiği Ağrısı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Kuyruk sokumunda ağrısı olan bir kişi ilk olarak başvuracağı hastanede Proktoloji uzmanı bulunuyorsa, Proktoloji uzmanına başvurmalıdır. Bunun dışında hastanede veya sağlık kuruluşunda Proktoloji uzmanı bulunmuyorsa ve kemik ile ilgili bir problem varsa mutlaka ortopedi polikliniğine başvurulmalıdır.



Kuyruk Sokumu ağrısının Tedavi Süreci ve Tedavi Sonrası



Kuyruk sokumu ile ilgili herhangi bir rahatsızlığın tanısını koyabilmek için ağrı ve diğer belirtilerin 2 ay veya 2 aydan daha fazla sürmesi gerekmektedir. Bir ortopedi uzmanı kuyruk sokumu ile ilgili hastalığın teşhis edilmesi için MR ve kemik röntgeni ile tarama yapmalıdır.



Hasta için bir ağrı tanısı konulduğu takdirde tedavi sürecinde hastanın rahat oturabilmesi için oturma simidi verilir. Aynı zamanda oturma banyosu hastaya verilirken ilaç ile tedavi edilmeye başlanır. Yaklaşık 6 ay kadar tedavi gören hastalar tedavinin ardından herhangi bir sonuç alamazlar ise lökal enjeksiyon kullanılarak tedaviye devam edilir. Lökal enjeksiyon ile de sonuç alınamadığı takdirde 3 kez bu işlem tekrar edilmektedir.



Kuyruk Sokumu Ağrısı En Çok Kimlerde Görülmektedir?



Kuyruk sokumu ağrısı daha çok kadınlarda görülmektedir. Kadınların leğen kemiği bölgesi daha geniş yapıdadır. Erkeklere göre daha geniş yapıda leğen kemiğine sahip olan kadınların kuyruk sokumu bölgesi erkeklere göre daha korumasız olması nedeni ile kadınlarda daha çok görülmektedir.