Kuzey İsminin Anlamı Nedir? Kuzey Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kuzey, dil kökeni bakımından Türkçeye ait bir kelimedir. Bu sebeple de Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan genel sözlük içerisinde detaylı açıklaması bulunmaktadır.



Kuzey Ne Demek?



Kuzey, dört ana yönden birisidir ve güneyin zıttı olarak kabul edilmektedir. Kişi sağ ve sol kollarını sırasıyla doğu ve batıya doğru uzattığında, karşısına kuzey yönü düşmektedir. Olası bir kaybolma durumunda bu istikamete gidildiğinde, isim olarak kullanıldığında “doğru yol” gibi bir algı yaratmaktadır. Bunlara ek olarak daima gökyüzünde durarak ihtişamlı bir duruş sergileyen Kuzey Yıldızı da bulunmaktadır.



Kuzey ismini taşıyan erkeklerin çoğu karakter özelliklerinin ortak olduğu düşünülmektedir. Buna göre, bu kimseler bulundukları çevrede tanınırlar. Hem iş hem de aşk yaşamlarında devamlı bir denge ve düzen söz konusudur. Yeni şeyler öğrenmekten haz duyarlar. Bu sebeple de eğitimle iç içe olmayı ve kitap okumayı severler. Geçmişlerinde yaşadıkları olumsuz deneyimleri daima hatırlarlar. Bu sebeple de bazı zamanlarda kinci olduklarına dair eleştirilere maruz kalırlar.



Kuzey İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kuzey, Arapçada Şimal olarak geçmektedir. Ancak taşıdığı anlam bakımından Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde geçmemektedir. Yine de Kuzey, sevilerek kullanılan ve yeni doğan erkek çocuklar için düşünülebilecek bir isimdir. Kuzey’i tek başına kullanmak istemeyenler için de bu ismin yanına ikinci bir isim koyma seçeneği bulunmaktadır. Kuzey, yanına aldığı çoğu isimle güzel bir uyum yakalayabilmektedir.