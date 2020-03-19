Kuzu göbeği mantarının faydaları ile dikkat çekiyor. Bahar aylarında yetişmesi ile bilinen bu özel bitki az bulunması nedeniyle oldukça değerli. Her yıl mayıs ve haziran aylarında toplanabilen kuzu göbeği mantarı birçok sağlık sorunu üzerinde etkili bir ürün. Az bulunması nedeniyle yüksek fiyatlara sahip kuzu göbeği mantarını kansızlık sorunu olan kişilerin kullanması özellikle tavsiye edilmektedir.

Kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir, nerelerde yetişir öğrenebilmek için gerekli bilgilerin tamamı aşağıda, bilgi alabilirsiniz.

Kuzu göbeği mantarı nedir?

Kuzu göbeği mantarı, diğer adıyla morchella esculenta, Morchellaceae familyasından gelen bir bitki türüdür. Tek tek ve küçük bitkiler grubu halinde yetişen bu bitki ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında çoğunlukla görülebilir bir bitkidir. Bahar dönemlerinde hasat veren bu tür bitkiler az bulunur bir yapıya sahip olduğu için fiyatları oldukça yüksektir. Kuzu göbeği mantarının rağbet gördüğü yerler arasında Belçika, İsviçre,Fransa, Amerika gibi ülkeler yer alır, ülkemizin genelinde ise kuzu göbeği mantarı tercih edilmektedir.

Kuzu göbeği mantarı nerelerde yetişir?

Kuzu göbeği mantarının ülkemizde yetiştiği yerler arasında Konya’nın Beyşehir,Göynem,Derebucak ilçeleri; İzmir’in Bergama ilçesi, Muğla, Kastamonu, Aydın,Denizli,Uşak,Çanakkale ile Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Düzmeşe,Mescitli,Keklik Deresi,Suludere beldeleri yer alır. Yaklaşık olarak 4 ile 6 cm boyutlarında yetişen kuzu göbeği genel olarak yumurta büyüklüğünde olan bir bitki türüdür. Ülkemizde yetişen kuzu göbeği mantarı her yıl birçok farklı ülkeye ihraç edilmektedir.

Kuzu göbeği mantarı faydaları nelerdir?

Nadir bulunan, oldukça değerli bir bitki olan kuzu göbeği mantarı faydaları saymakla bitmiyor. Vücut direncini arttıran, zihni açan etkisiyle tercih edilen kuzu göbeği mantarının faydalarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

İyi bir besin kaynağı

Kuzu göbeği mantarı faydalarını sahip olduğu besin değerlerine borçlu.Çok sayıda önemli besin değerine sahip bu ürün içeriğinde B1,B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum,sodyum,çinko ve potasyum bulunuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Zihninizi açan bir ürün olan kuzu göbeği mantarı bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip. Düzenli kullanım ile vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabilirsiniz.

Kansızlığa iyi gelir

Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi hastalığının tedavisinde kuzu göbeği mantarı kullanımı oldukça etkili olacaktır. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık, uzun süreli devam etmesi halinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir sorundur. İlaç ile tedavi istemiyorsanız kuzu göbeği mantarı etkili bir tedavi sağlayacaktır.

Kansere karşı etkili

Kuzu göbeği mantarı içeriğinde yer alan niosin ve selenyum maddeleri kansere karşı büyük bir etkiye sahiptir. Bu maddelerin özellikle prostat kanserini önlediği bilinmektedir. Prostat kanseri riski olanlar için kuzu göbeği mantarı kullanımı tavsiye edilir.

Diyabete iyi gelir

Diyabet hastalığında kan şekeri düşüklüğüne iyi gelen doğal yöntemlerden birisi kuzu göbeği mantarıdır. Kan şekerini dengelemek ve buna bağlı gelişen sağlık sorunlarından etkilenmemek için sık sık kuzu göbeği kullanımı yapmanız tavsiye edilir.

Karaciğer ve kalp sağlığını korur

Kuzu göbeği mantarı faydaları arasında karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı geliştirdiği koruma etkisi de yer alır. Karaciğer ve kalp sağlığını koruyan kuzu göbeği mantarı karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlamaktadır.

Göz hastalıklarında etkilidir

B2 vitamini eksikliğinde gözlerde katarakt, glokom gibi sağlık sorunları gözlenebilir. İçeriğinde bol miktarda B2 vitamini barındıran kuzu göbeği mantarı ile göz hastalıklarından korunma imkanı elde edebilirsiniz.