Lal Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lal Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Milyonlarca yıl içerisinde oluşumunu tamamlamış taşlardan biri olarak ilan taşı, 6,5,-7,7 sertliğe sahip bir arşınlığı bulunur. Aynı zamanda birçok değişik renk ile beraber toprağa uyumlu olan taşlardan biridir. Özellikle süs eşyası olarak, bilezik ve kolye ile beraber tesbih için kullanılan yaygın taşlar arasında bulunuyor. Çıkarıldığı yerler arasında Brezilya, Afrika, Avustralya ve Alaska gibi daha birçok değişik ülke yer almaktadır.



Lal Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Oval ya da dairesel biçimi olan, birçok değişik rengi bulunan ve farklı biçimlerde kullanılan yeryüzünün en değerli taşlarından birine Lal taşı denmektedir. Diğer adıyla, ‘granet taşı’ olarak da bilinir. Güçlü ve canlandırıcı olarak bilinen ve bu anlama sahip bir taştır. Birçok değişik özellik ve faydası ile beraber aynı zamanda geniş bir renk yelpazesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak genel olarak ana koyu rengi kırmızıdır. Aynı zamanda sarı, yeşil, turuncu ve kahverengi gibi değişik renkler üzerinde yeryüzünde bulunur.



Lal taşı başkalaşmış kayaçlar ile yeryüzünde bulunan bazı farklı kayaçların içerisinde doğal silikat grubunda olan bir taştır. Bu yapılarda milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş çok değerli bir taştır. Lal ve garnet ile beraber granit şeklinde üç değişik isim üzerinden anılmaktadır. İki farklı türlü oldu bilinir. Bunlardan biri erkek diğeri ise dişi türleridir. Erkek türü koyu kırmızı olarak dişi türü ise açık kırmızı şeklinde ifade edilmektedir.



Lal Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Lal taşı birçok farklı özelliği ile beraber öne çıkan en değerli taşlar arasında yer alır. Özellikle sevgi ve şefkatin sembolü olduğunu söylemek gerekir. Yapısal görünüm açısından opak, saydam ve yarı saydamdır. Toprak ile uyumlu olan doğal taşı, aynı zamanda kalp ve kök ile sinir ağacı şakraları üzerinden uyum gösterir. Koç, Oğlak, kova ve aslan ile akrep burcunun taşı olarak da bilinir.



Lal taşı sunduğu faydaları ile beraber insan sağlığı açısından oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



- Negatif enerjiyi alıp pozitif enerjiye dönüştürür.

- Cinsel hayatı düzenler.

- Yüzük üzerinden takılan parmağa göre sunduğu sağlıklar farklılık yaratır.

- Aşka ve sadakate ilham verir.

- Metabolizmayı hızlandırır ve bedeni kuvvetlendirerek enerji verir.

- Akciğer ve kalp ile kanı temizler.

- Hormonsal denge düzenlemesi sağlar.

- Uyurken yastık altına konduğu zaman karabasanlardan korur.

- Bulaşıcı hastalıklardan korur.

- Yakalanan hastalıklara karşı bunları atlatıcı bir özelliğe sahiptir.

- Mineral ve vitamin özümlemesi ile DNA’yı canlı tutar.

- Zihinde oluşmuş olumsuz ve gereksiz düşüncelerin atılmasına imkan verir.

- Bel ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

- Kişisel olarak özgüven aşılar ve başarı getirir.

- Menopoz için faydalı olmasının yanı sıra, adet sancılarını azaltıcıdır.

- Stresten korur, bedensel ve zihinsel yorgunluğun üstesinden gelir.

- Dinginlik ve rahatlık hissi ettirirken, duygusal boşluğu doldurma olanağı sağlar.