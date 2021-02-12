Covid-19 saç dökülmesine neden olur mu?

Yeni tip koronavirüsün vücudumuzda nasıl değişikliklere yol açtığı merak konusu. Pandeminin başlamasından bu yana aylar geçmesine rağmen hala virüsün sağlığımızı nasıl etkilediğiyle ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Öksürük, ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı gibi semptomlardan sonra şimdi de iyileşen birçok insan, hastalık sonrası saçlarının döküldüğüyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncu Alyssa Milano’nun Covid-19 sonrası “Maske takın!” açıklamasıyla dökülen saçlarını paylaştığı video da saç dökülmesinin Covid-19’un bir semptomu olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Henüz belirti olarak gösterilmese de bazı doktorlar Covid-19’un sebep olduğu fiziksel ve duygusal stresin saç dökülmesine yol açabileceğine inanıyor. Hastalığı atlatan kişilerde aylar sonra bile saç dökülmeleri görülebiliyor. Ne sıklıkla görüldüğü bilinmese de Covid-19’u takiben birçok saç dökülmesi rapor ediliyor. Bunun yanı sıra, Covid-19 atlatmamış olmasına rağmen yine bu dönemde strese bağlı saç dökülmesi yaşayan pek çok insan da var.

Koronavirüsün doğrudan saç dökülmesine neden olduğuna dair bir kanıt yok. Uzmanlar bu vakalar için ise hastaların “telogen effluvium” adı verilen, büyük bir ameliyatın, yüksek ateşin veya stresli bir olayın sonucu olarak 2-3 ay kadar sonra ortaya çıkan bir saç dökülmesi yaşadığını belirtiyor. Salgının oluşturduğu yoğun stres hayatımızın her alanına işlemiş durumda. İnsanlar sadece virüsün bulaşması konusunda değil; hem maddi açıdan hem de çocuk bakımı, evde eğitim ve değişen düzen gibi konularda oldukça stresli.

Telogen Effluvium nedir?

Saç uzamasının da farklı aşamaları ve dönemleri vardır. Stresli olaylar sonrası saçlarımız uzamayı durdurup “telogen” denilen bir dinlenme sürecine girebilir. Bu süreçte saçlarımız yeni saçların uzaması için dökülmeye başlamadan önce 2-3 ay kadar dinlenir.

Telogen effluvium yaşayan kişilerde ani saç dökülmeleri olur ve saç genellikle tarama veya duş esnasında kümeler halinde dökülür. Genellikle bu durum kafa derisinin yarısından daha azını etkiler ve 6-9 ay kadar sürebilir ve geçicidir. Bu dönem sonrasında ise kişiler saçlarının yeniden çıktığını görürler.

Bu dönemde neler yapılmalı?

Yaşadığımız her türlü stres, hastalıklar, hızlı verilen kilolar, kullanılan ilaçlar, mineral eksiklikleri, yanlış beslenme, doğum ya da hormonal değişiklikler saç dökülmesine yol açabiliyor. Dermatologlar, normal saç döngümüzde günde 50-100 tel kadar saç dökülmesinin normal olduğunu belirtiyor. Ancak telogen effluvium yaşayan birisi günde 300 tel saç kaybedebilir, bu miktarda saç dökülmesi ise saçta seyrelmeye ve saçın incelmesine neden olabilir. Saç uzamasını desteklemek için dermatologlar dengeli beslenmeyi, protein ve demir açısından zengin gıdalar tüketilmesini öneriyor.

Sağlıklı günler…

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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