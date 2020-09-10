Estetik operasyonların başkenti Türkiye

Türkiye estetik operasyonlardaki başarısıyla tüm dünyada giderek daha fazla adından söz ettiriyor. Estetik turizminde bir dünya markası olarak neredeyse her ülkeden ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Özellikle kullandığı ileri teknoloji, yetenekli genç cerrahlar, tam donanımlı klinikleri, asırlar öncesine dayanan tarihi özellikleri, muhteşem doğal güzelliği, kozmopolit kültürü ve zengin mutfağı ile ziyaretçilerine tüm dünyada eşi benzeri görülmeyen imkanlar sunuyor.

Saç ekimi, diş estetiği, ameliyatlı ameliyatsız estetik operasyon seçenekleri ile her yıl binlerce kişi estetik operasyon geçirmek için ülkemizi ziyaret ediyor. Hem estetik sorunlarından kurtulurken hem de turistik gezi yapıyorlar.

Yayınlanan son turizm verilerine göre geçtiğimiz yıl 60,000 kişi saç ekimi için Türkiye’ye gelmiş. Bu sayı, düzenli olarak artmaya devam eden yaklaşık 5 bin kişilik bir turist ordusunu işaret ediyor. Türkiye’ye akın eden turistler genellikle tek bir ülkeden gelmiyor; çoğunluğu İtayla,İspanya,Fransa, Rusya, İngiltere ve son zamanlarda, Amerika’dan oluşuyor.

Peki, nedir ülkemizi estetik cerrahinin başkenti haline getiren kriterler?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 4.000 greftlik saç ekiminin fiyatı çok uygun rakamlar olmasına karşın ABD’de aynı miktar saç ekimi Türkiye’ deki fiyatların üç katı gibi uçuk rakamlarda fiyatlandırılabiliyor. Bu da şu anlama geliyor: ABD’de saç dökülmesi sorunu yaşayan bir kişi uçakla ülkemize gelip saç ekimi yaptırdıktan sonra üstüne 1 ay da gezip tozup ABD’ye geri dönse bile yine de ciddi oranda tasarruf edebiliyor.

Türkiye’nin bu başarısının sırrı sadece uygun fiyat politikası değil, aynı zamanda uzmanlık seviyesi ve teknolojik imkanlarla da ön plana çıkıyor. Cerrahlarımız teknolojideki son gelişmeleri takip ederek başarılı bir şekilde uygulamalarıyla da ülkemizin adını tüm dünyaya duyuruyorlar.

Dünya markası olma sürecinde hem yurt dışından ülkemizde gelen Türk vatandaşlarımızın hem de saç estetik operasyonlarından fazlasıyla memnun kalan yabancı hastalarımızın da katkısı oldukça fazla. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız tanıdıklarına, arkadaşlarına Türkiye’deki uygun fiyat ve yüksek kaliteli estetik hizmetlerinden bahsediyorlar. Böylece Türkiye, estetik operasyonlarında bir marka olarak dünyaya yayılmaya başlıyor. Şimdi ise birçok Avrupalı şirket İstanbul’da medikal turlar organize ediyor. Ayrıca ülkemizdeki esnek tatil imkanı da Amerikalılar için İstanbul’u daha cazip hale getirebiliyor. Prosedürlerini yaptırıp şehrin tadını çıkarırken aynı zamanda herhangi bir şekilde ihtiyaç olması durumda cerrahlarına da yakın olmuş oluyorlar.

Kısacası ülkemiz estetik cerrahinin başkenti olmayı sunduğu kaliteli tedavi imkanlarıyla sonuna kadar hak ediyor. Pandemi döneminin atlatılmasının ardından gelen hasta sayısının artmasıyla sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bunu hak ediyoruz.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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