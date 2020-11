Gözler kalbin aynasıdır

Şu aralar dünyada ilginç değişim rüzgarları esmekte bayanlar ve baylar, hiç aklımızda olmayan, ama hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen maskeler, hatta insanları güzel görünmeleri adına yapılan taşlı, böcekli ve çiçekli maskeler 'estetik operasyonlarında da önem sırasını değiştirdi diyebiliriz.

Maskelerin kullanılması, zorunlu olduğu dünya genelinde, dudak ve burunların görünmemesi nedeniyle; dudak dolgusu, dudak estetiği ve burun estetiğine taleplerde eskiye oranla önemli ölçüde azalma olmuştur.

Bunun yanı sıra, maske dışında kalıp, en çok dikkat çeken gözlerimiz, estetik talepleri konusunda ilk sırayı almaktadır.

İnsanlar göz kenarlarındaki kırışıklıkları azaltmak amaçlı göz estetiği botoksu ve göz kapağı düşmelerini tedavi eden yöntemlere sıklıkla başvurmaya başlamıştır. Yüzümüzde göz çevresi en naif alanlardan birisi ve genetik yatkınlıkla birlikte, bedenimizde ilk deformasyona uğrayan bölgelerin başında gelmektedir.

Yorgun bir bakış mı, yoksa etkileyici taze bir bakış mı diye sorduğunuzda; tabii ki her insanın genç ve taze görünümlü bir gözü tercih edeceği aşikardır.

Kadın erkek fark etmez biriyle tanıştığımızda ilk fikri oluşturan yer gözlerimizdir. Bu yüzden birçok insan göz çevresine türlü estetik işlemler yaptırır. Çünkü düşük veya çökük gözler insanı yaşlı ve yorgun göstermektedir.

Genelde yaş dolayısıyla ya da genetik olarak kasların zayıflaması ve derinin sarkmasıyla, göz kapakları gözün üstüne doğru iner. Bu da kişiye kısık bakışlar ve daha küçük gözler getirir. Ayrıca görme problemlerine de neden olur.

Bazense tamamen, genetik olarak göz kapakları düşük veya küçük olabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmalar neticesinde, Bella Hadid dünyada yüzü altın orana uygun kişi seçilmişti. Ancak, onunda gözlerinde bir değişim operasyon yapılmıştır. Göz kapağı estetiğinin, bu noktada ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz.

Bu estetik türünde ameliyatlı ve ameliyatsız iki seçenek varken, alt ve üst göz kapağına ayrı olarak da yapılabiliyor. Ancak çoğunlukla hastalar hem alt, hem de üst kapağına birden yaptırmayı tercih etmektedir.

Göz kapağı estetiği tüm yüzünüzü ve ifadenizi değiştirecek bir işlemdir. Özellikle ünlüler tarafından çok fazla tercih ediliyor.

Ülkemizde tüm cerrahi yöntemler ve nimetler ayağımıza serilmiş durumda, hatta bazı estetik konularında dünyadan daha çok ileride diyebilmemiz mümkün.

Yani demem o ki güzel olmak; zamanı olan, cesareti olan ve maddi durumu yeterli olan her insan için ulaşılabilir bir durum. Değişime her zaman açık olun ve kendinizi her daim sevin.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

www.medicaleste.com