Gülümsemenin faydası saymakla bitmiyor

Birçoğumuz gülümsemeyi sadece bize neşe veya kahkaha getiren şeylere istemsiz bir tepki olarak görürüz. Bu gözlem kesinlikle doğru olsa da, çoğu insanın göz ardı ettiği şey, gülümsemenin bilinçli ve güçlü bir tercih olduğu kadar sıcak bir karşılık da olabileceğidir.

Sayısız bilimsel araştırma, içten bir gülümsemenin çevremizdeki insanlara sıcaklık yaydığını doğruluyor. Yine sıcak bir gülümsemenin ruh halimizi ve etrafınızdakilerin ruh halini nasıl yükseltebileceğine de ışık tutuyor.

Öyle ki araştırmalar sağlık, uzun ömür ve gülümseme arasında çok güçlü bir bağlantılar olduğunu ortaya koyuyor. Gülümsemenin insan sağlığı ve refahı üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli birçok faydası bulunuyor.

Gülümsemenin çekiciliği artırdığı yadsınamaz bir gerçek. Hangi ortama girersek girelim, gülümseyen insanlar bizi kendine çeker. Çatık kaşlı, ciddi bakışlı insanlardan genellikle uzak dururuz.

Gülümseme stresi azaltır. Stres tüm varlığımıza nüfuz ederek yüzümüzden yansıyabilir. Gülümsemek sadece yorgun, yıpranmış ve bunalmış görünümü engellemekle kalmaz, aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı olabilir.

İster inanın ister inanmayın, içinizden gelmeden gülümseseniz bile stresiniz azalır. Stresli olduğunuzda kaşlarınızı çatıp surat asmak yerine gülümseyin faydasını en çok siz göreceksiniz. Çünkü gülümsemek ruh halimizi yükseltir. Ruh halimizin daha iyi olması için kendimize bir şans verelim. Çünkü gülümseme hareketi fiziksel olarak beynindeki sinir iletisini etkinleştirir, ve ruh halimizin yükselmesine yardımcı olur.

Basit bir gülümseme, dopamin ve serotonin gibi duygudurum arttırıcı nörotransmitterlerin yanı sıra nöral iletişimi artıran nöropeptidlerin salınmasını tetikler. Kısacası doğal bir antidepresan olduğu için de öncellikle gülümsemeliyiz.

Gülümsemek bulaşıcıdır. Odayı aydınlatacak güce sahiptir. Gülümsemek sadece ruh halimizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarının ruh hallerini değiştirebilir ve ortama mutluluk yayabilir.

Gülümseme bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Genel sağlığımızı da artırabilir. Gülümseme eylemi aslında insan bağışıklık sisteminin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Gülümsenildiğinde, bağışıklık fonksiyonunun iyileştiğine inanılmaktadır, çünkü bazı nörotransmitterlerin salınması sayesinde daha rahat oluruz. Ellerimizi yıkamak gibi önlemler almanın yanı sıra, neden soğuk algınlığı ve gripten gülümseyerek kaçınmaya çalışmayalım?

Gülümsediğimizde, kan basıncımızda ölçülebilir bir azalma olur. Araştırmalar gülümsemenin endorfinleri, doğal ağrı kesicileri ve serotonini serbest bıraktığını göstermiştir. Bu üç nörotransmitter bir araya gelince bizi baştan ayağa iyi hissettiriyor. Bu doğal kimyasallar sadece ruh halimizi yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzu rahatlatıyor ve fiziksel ağrıyı azaltıyor. Kısacası gülümsemek doğal bir ilaçtır.

Gülümsemek dişlerinize ve ağız sağlığınıza daha fazla özen göstermenize de yardımcı olur. Diş bakımınızı düzenli yaptırmanıza, gülüş estetiğinizi bozan unsurları gidermek için destek almanızı da sağlar. Günümüzde ışıl ışıl güzel bir gülümseme için tıbbın sunduğu onlarca seçenek var. Bu imkandan yararlanarak çekinmeden, ağzınızı kapatmadan gülümseyebilir, hatta doya doya kahkaha atabiliriz. Hadi, hep birlikte kocaman bir gülümseme yerleştirelim yüzümüze, şifa olsun.

Estetik Koordinatörü Lale Kaya

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