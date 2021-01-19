Güzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı

"Gündelik hayatımıza bomba gibi düşen, fark yaratan ve tüm algıları yerle bir eden Y kuşağı; güzellik ve estetik trendlerine de yön veriyor. Tahtlarını ne zaman devrederler bilmiyoruz ama o zamana kadar yeni güzellik anlayışının kilometre taşlarını bir bir döşeyen Y kuşağının etkisindeyiz.

Her alanda olduğu gibi güzellik ve estetik alanında da dünya trendlerine yön veren Y kuşağının fark yaratan etkisi, sürekli değişen talepleri, marka değerlerine verdikleri önem ile bizlerin de dünya trendlerini takip ederek sürekli yenilenmemize neden oluyorlar.

Estetik ve güzellik anlayışı eski kalıplarından çıkıp; farklı hatta garip sayılabilecek bir forma bürünüyor. X kuşağının etkisindeki güzellik ve estetik anlayışında kişinin karakterini yansıtması en önemli kaygıydı.

80 sonrası hayatımıza giren ve hala da bizleri şaşırtmaya devam eden Y kuşağının öncelikli kaygısı ise, mutlu olmak ve kendini ifade etmek. Bu nedenle birbirinden tamamen farklı bakış açıları, yenilikçi ve asi ruhları ile güzellik ve estetik başta olmak üzere birçok alanda etkileri yadsınamayacak derecede büyük.

Günümüzde, Y kuşağının estetik algılarının çok yüksek olduğu gözlemleniyor.

Geçtiğimiz yılın dünya genelinde yapılan güzellik uygulamaları verilerine bakıldığında, bu gençlerin en çok tercih ettiği estetik uygulamaları şöyle sıralanabilir; Uygulamalardan ilki, çene şekillendirme amaçlı, çene ucu dolgusu, çene ucu törpüsü diyebiliriz.

Günümüzde kadın veya erkek fark etmeksizin artık Y kuşağımız daha orantılı ve karakteristik bir yüz yapısına sahip olmak istediğinden dolayı, yüzlerine estetik müdahaleler yaptırmaktadır. Büyük, küçük birçok estetik müdahale işlemi her yaş grubundan ve meslek grubundan kişiye uygulanmakta ve kişilerin kendini daha iyi hissetmesi sağlanmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen ve yüzde farklı bir değişim sağlayan cerrahi müdahalelerden biri olan çene estetiği moralleri çok fazla yükseltmektedir.

Diğer uygulamalarından biri de Yanak inceltme estetiği (bişektomi)'dir. Yanak inceltme estetiği, "bişektomi" ve "Hollywood yanağı" isimleri ile de bilinir. Elmacık kemiklerini belirginleştiren, yüzün ince ve daha keskin görünmesini sağlayan estetik işlemdir.

Y kuşağının diğer gözde operasyonlarından biri de; badem gözü estetiğidir. Çekiciliği sembolize eden badem gözler, birçok kadının arzuladığı özelliklerden biridir. Hafif yukarı eğilimli gözler, yüze dinamik ve egzotik bir görünüm kazandırır.

İşte bu sıklıkla kullanılan operasyonlar ve uygulamalar neticesinde; güzelliği de, estetik değişimleri de belirleyen, tam da bu nedenle Y kuşağı oluyor. Her şey onların hegemonyasında. O nedenle güzellik ve estetik ,eski kalıplarından çıkıyor. Şimdi onların zamanı,

Güzellik insanın ruhunda, genci yaşlısı yok unutmayalım. Sevgiyle kalın...

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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