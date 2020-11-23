Kaş ekimiyle mimiklerinizi geri kazanabilirsiniz!

Kaşlar insan vücudunun en işe yarayan organlarından biridir. Teri ve yağmuru engelleyerek gözlerimizi korur. En önemlisi sözsüz iletişim kurabilmek için gereklidirler. Kaşlar; mutluluğu, sürprizi ve öfkeyi ifade etmede anahtar bir rol oynar. Ayrıca neredeyse bir kimlik kartı görevi de görüyor. Kaşlar uzaktan ilk görülen, tıbbi bir rahatsızlık oluşmadıysa ya da dışarıdan müdahale edilmezse pek değişmez, insanları tanımlamanın en etkili yoludur. Kaşsızlık üzerine yapılmış birçok deney var. En ünlü kişilerin bile kaşları silindiğinde tanımlamak çok zor hale gelebiliyor. Yani eğer bir yere gidecekseniz ve tanınmamak istiyorsanız, güneş gözlüğü kullanmak yerine kaşlarınızı tıraş edebilirsiniz.

Kalıcı ve doğal sonuçlar sağlar

Kaşlar çeşitli tıbbi koşullar nedeniyle dökülebilir. Tiroit ve diğer sistemik hastalıklar, alopesi areata, yanık, enfeksiyon, kaş koparma alışkanlığı, kaş aldırma ya da kaş dövmesi neden olabiliyor. Tabi genetik olarak da ince kaşa sahip olunabiliyor.

Kaş seyrekliği ya da kaş dökülmesi sorununda kullanılan çeşitli yöntemler var. Düzenli kaş boyama, kalıcı makyaj, kaş dövmesi gibi teknikler sayılabilir. Kaş ekimi ile diğer teknikler arasındaki en önemli fark doğal görünüm ve kalıcılık. Kaş ekiminin sonuçları kalıcıdır, doğal kaş gibi büyür ve şekillendirilebilir.

Kaş ekimi tekniği kişiye özeldir

Kaş ekimini saç ekiminden ayıran bazı farklılıklar var. İlk olarak çok ince özel uçlarla ekim işlemi gerçekleştirilir. Ekilecek olan her bir kaş kökü özel bir vitamin işleminden geçirilerek canlandırılırlar. Özellikle tek kıl içeren greftler alınır, Feeding FUE’nin besleyici özel solüsyonda bekletilir, kıl köklerinin daha da canlanması için soğuk oksijen uygulanır. Ekilecek olan köklerin kesinlikle dalgalı, kıvırcık ya da cansız olmaması gerekir. Kaş yapayım derken göz çıkarmak terimi bunun için söylenmiş bile olabilir. Kötü bir görünüme yol açmasını bırakın, sonuçlar kalıcı olduğu için uyumsuz kaş telleriyle sonsuza kadar mücadele etmek durumunda kalınabilir.

Kaş tasarımı çok önemli!

Az önce de belirttiğimiz gibi kaş bir kimlik görevi görür yani kişiye göre değişiklik gösterir. Bu yüzden kaş tasarımının ve ekim işleminin de kişiye göre planlanması gerekir. Örneğin kaş kıllarının çıkış yönü, kaşın çeşitli yerlerinde farklılık gösterir. Kaş burnunun iki tarafından başlar kıllar yukarıya doğru uzar, kavisle birlikten yanlara ve aşağıya doğru uzamaya, uçlara gelindiğinde ise tekrar yukarıya ve dışa doğru uzamaya başlar. Bazı kişilerde orta kısımda hafif bir kavis olabilir. Kaş kılları genellikle cildin yüzeyinde yatay olarak büyür. Bu nedenle kaş kıllarının çıkış yönündeki çeşitliliğinde dışında doğru açıyla ekilmesine de dikkat etmek gerekir.

Kaş ekimi, çok önemli bir estetik operasyondur. Çünkü yüzde çok etkili ve önemli rolleri vardır. Bu nedenle tecrübeli bir ekip tarafından doğru teknik ve tasarımın uygulanması gerekir. Aksi takdirde ortaya yeni yüz ifadeleri çıkabilir. Örneğin kızgınımsı şaşkın, şaşkınımsı kızgın, ağlamaklı gülümseme, gülümsemeli ağlama gibi.

Uzman bir ekip ve doğru teknikle 3-4 saat süren kısa bir operasyonla kalıcı ve doğal görünen kaşlara sahip olabilir, duygularınızı ve düşünceleriniz en güzel şekilde yansıtabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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