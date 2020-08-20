Pandemi estetik görünme isteğini artırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız ilk günlerden itibaren sadece virüse karşı önlemler almadık. Aynı zamanda herkes fiziksel ve ruhsal sağlığını artırmak için de önlemler almaya başladı. Sağlıklı yemeklerle beslenme şeklini düzeltmeye, düzenli egzersizle fiziksel sağlığını artırmaya, evde yapılacak aktivitelerle ruh sağlığını yerinde tutmaya çabaladı.

Sosyal medyadan yapılan yoga hareketleri, yenilen sağlıklı yemekler, okunan kitaplar ya da dinlenilen müzikler paylaşıldı. Birçok kişi kilo vererek daha fit hale geldi, vücutlar sıkılaştı, ciltler parladı. Evde kapalı kalan herkes fiziksel ve ruhsal olarak kendisiyle ilgilenmeye başladı. Estetik görünümünü kontrol altına alıp düzeltmeye başladıkça da sadece estetik cerrahi operasyonuyla düzeltilebilecek kusurlarının da farkına vardı.

Pandemi sonrası özlenen hayata doludizgin dönme isteği, insanların özel bir güne hazırlanırken olduğu gibi daha estetik görünme isteğinide arttırdı. Var olan estetik sorunlara çözüm ararken sunulan estetik tedavi prosedürlerini de keşfettiler. O güne kadar hiç düşünmeyen kişiler bile estetik cerrahi desteği almaya karar verdi.

Ameliyatsız ya da minimal invazivli operasyonlara talep fazla

Pandemi süresince alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerine uyum şart. Hepimiz önce virüse yakalanmamak ve yaymamak için mücadele ettik. Daha uzun süre de etmeye devam edeceğiz. Rakamlar düşmeye başlayıp, sokağa çıkma yasakları kaldırılınca bazı tıbbı operasyonlara da izin verildi. Diş hekimliğinden estetik cerrahiye kadar….

Ancak pandeminin sunduğu evde kalma ve maske kullanma sürecini gözlerden uzak bir iyileşme fırsatı olarak gören birçok kişi estetik cerrahiye akın etti. Özellikle minimal kesikler uygulanan ya da ameliyatsız enjeksiyon teknikleriyle estetik sorunlarından kurtularak daha estetik görünmek için çabalıyorlar.

Yüz germe, yanak inceltme, kaş kaldırma, göz kapağı estetikleri, yağ aldırma, burun estetiği, meme estetiği en fazla talep edilen operasyonlar olarak ön plana çıkıyor. Kimse görmeden iyileşme fırsatını kaçırmak istemiyorlar. Botoks, dolgu enjeksiyonlarıyla daha dolgun dudak, genç bir cilt, daha çıkık elmacık kemiklerine sahip olabiliyorlar. Saç ekimi operasyonlarına olan talep ise sadece yurt içinden değil yurt dışından sürekli artış gösteriyor.

Tabii, tüm bunlar estetik cerrahinin sunduğu tüm tedbirlerin alındığı güvenilir ortamlarda sunuluyor. Ülkemiz estetik cerrahinin başkenti olarak kabul ediliyor, dünya çapında bir markaya dönüştük. Dünyanın her yerinden birçok hasta sunulan ileri teknoloji, tecrübe, hijyen, uygun fiyat politikası ve en başarılı sonuç garantisi nedeniyle ülkemizi tercih etmeye devam ediyor.

Kısacası birçok estetik operasyon uygulamasına devam ediliyor. Eğer düşünülüyorsa sadece pandemi döneminde değil, her zaman uzman bir doktor ve ileri teknolojili bir klinik seçilmesi gerektiğidir. Bu her türlü riskin en aza indirilmesi için tek şart!

Lale Kaya