Plaza erkeği olmak ya da olmamak!

Sevgili kadınlar dikkat! Günümüz metroseksüel erkekleri, kişisel bakım ve estetik konusunda bizim ile yarış halindeler. Özellikle, büyük metropollerdeki plaza çalışanlarında ve beyaz yakalılarda bu durumu fark edilir bir şekilde görmekteyiz.

Metroseksüel erkeklerden bahsetmeden önce; Metroseksüellik nedir? Ne anlama gelmektedir? Biraz bahsetmekte fayda görüyorum…

Metroseksüel kelimesinin kökeni 90'lı yıllara dayanıyor. O yılların bakımlı erkeklerine, biraz da alaycı bir bakışı simgeliyor. Metroseksüel kelimesinin dünya çapında, şimdiki anlamıyla yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanması ise, milenyum sonrasını buluyor. Sözcük ve temsil ettiği erkek profili bu dönemde ülkemizde dikkat çekmeye başlıyor. Dilimize girdiği ilk zamanlarda, cinsel tercihlere yönelik bir anlam çağrıştırdığı için erkeklerin çekindiği bir kelime olsa da, metroseksüellik zamanla olumlu anlamlarıyla öne çıkan ve kadın erkek herkes tarafından benimsenen bir tarzı yansıtmayı başarıyor.

Günümüz şartlarındaki plaza çalışanlarının ve değişik statüdeki erkeklerin bakım alışkanlıkları adına çok yol kat etmiş durumda olduğunu gözlemlemekteyiz. Artık metroseksüel plaza çalışanları ve beyaz yakalı erkekler, kendilerini beğenmek, kendilerine olan güveni artırmak adına botoks ve dolgu gibi ufak dokunuşlar ve estetik ameliyatlarına pek sıcak bakar hale geldiler.

Yapılan araştırmalarda; “Yıllardır güzellik uğruna doğal yöntemleri ve estetik ameliyatları deneyen kadınlar, ellerinden düşürmedikleri aynaları artık erkeklere kaptırdı.” algısı giderek yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda, "Metroseksüellik kavramının yerleşmesiyle, erkeklerin de estetik cerrahların kapısını çalmaya başladığı ve son yıllarda estetik ameliyat olan erkek sayısının neredeyse yüzde 200 oranında arttığı tespit edilmiştir. "

Estetik Cerrahların ortak görüşü, kırışıklık tedavisinde kullanılan botoks, ışıltılı dolgu ve lazer uygulamalarının, kadın ve erkek uygulamalarında, hemen hemen hiç fark bulunmadığı, bunun erkekler için de sıkça kullanıldığıdır.

Araştırmalar, erkeklerin en çok burun estetiğine ve saç ekimine rağbet ettiğini belirtirken, bel ve göbek bölgesindeki yağları aldırma, jinekomasti ve yüz germe ameliyatları ise bunu takip eden diğer ameliyatlar olarak belirlenmiştir.

Erkeklerde burun estetiği, daha düz ve küt bir burun elde etmek amacıyla yapılıyor. Saç, erkeğin en önemli görsel unsurlarından olduğundan saç ekimi bir hayli ilgi görüyor. Yoğun iş yaşamı ve düzensiz beslenme sonrası fazla kilolardan kurtulmak isteyen erkekler spor ile çözüm bulamayınca göbek ve bel kısmında bulunan fazla yağlardan “Six Pack” hayallerine kavuşmak için, 1-2 saatlik bir ameliyat ve ardından 20-30 gün elastik bir korse takarak kurtulabiliyor.

Günümüz metroseksüel erkeği, kadınları güzellik, bakım ve estetik operasyonlarda geçmek üzere benden söylemesi. Shakespeare’in de dediği gibi şu aralar “Plaza erkeği olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!”

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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