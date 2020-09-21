Sakalın değeri “olmadığında” biliniyor!

Her gün tıraş olmak zorunda olan erkekler, her sabah sakallarına söylense de, sakallarıyla sıkıntı yaşamaya başladıklarında pişman oluyorlar. Erkekler için sakalın varlığı bir dert belki, fakat yokluğu tamamen yara.

Düşününce sakalın birçok faydası var. Yazın güneşin zararlı ışıklarından, kışın ise aşırı soğuktan korur. Doğal bir filtre görevi görür. Daha erkeksi ve seksi görünüm katar. Cinselliğin, prestijin, bilgeliğin, entelektüelliğin ve olgunluğun sembolü durumundadır.

Öyle ki bazı sakallı erkekler mecbur kalıp sakalını kesmek zorunda kaldığında kimseye görünmemek için evden çıkmaz. Varlığıyla ya da yokluğuyla kişinin görüntüsünü o derecede etkileyebilir. Sonuç olarak sakal çıkınca gelişim tam olarak tamamlanır ve yetişkin bir erkek olunur. İstedikleri zaman sakal bırakabileceklerini bilmek erkeklerin kendilerini güçlü hissetmelerini sağlar.

Sakalın tarihine inersek, insanlığın tarihi kadar eskidir. Çünkü insanlara özgü bir olgudur. Orta çağ dönemine kadar uzun ve gür sakallara sahip olmak gücün bir simgesi haline gelmiş. Bu durum özellikle erkekler için neredeyse vazgeçilmez bir konuma erişmiştir. Sakal dinler tarihi açısından da farklı ve derin manalara sahiptir.

Özellikle son dönemlerde uzun sakal modellerinin de trend olması sebebiyle , sakalsızlıktan ya da sakallarının seyrekliğinden şikâyet eden kişi sayısı da bir hayli arttı. Hele de Osmanlı temalı diziler başta olmak üzere, tarihi dizilerin ünlü oyuncuları sağ olsun hayatımıza bu trendi, kökleri derinlere uzanacak şekilde yerleştirdiler. Böylece dünyanın dört bir yanından gelen turistler, saç ve sakal ekimi için ülkemizi tercih etmiş oldular ve oluyorlar.

Ülkemize saç, sakal ekimi için gelen yabancılardan da fark edileceği üzere ekim işinde iyiyiz. Hatta Dünya’da sayılı ülkelerden biriyiz desek abartmış olmayız .

Seyrek sakallı ya da sakalsız erkeklerde eğer kafa derilerinde ya da vücutlarında yeterli oranda sağlıklı saç kökü varsa operasyondan faydalanabilirler. Bu sayede sakal bırakarak her gün tıraş olma derdinden kurtulabilirler. Aynı zamanda daha erkeksi ve karizmatik bir görünüme sahip olabilirler.

Tam sakal ektirdiniz ve sakallarınızın çıkmasını bekliyorsunuz. Hatta hayal kuruyorsunuz; Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf ya da Game of Thrones’daki Khal Drogo gibi uzun ve kirli bir sakal uzatma sözü veriyorsunuz. Ama sakallarınız döküldü . Merak etmeyin bu gayet normal. Sakallarınız yenilenme sürecinde olduğu için dökülebilir Doktorun önereceği tavsiyelere tam olarak uyum sağlamak ekim işleminin sonucunu doğrudan etkiler. Sonucun başarılı olması için alanında tecrübeli, doğru tekniğin yanı sıra destekleyici teknikler de kullanan bir saç ekim merkezi seçilmelidir.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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