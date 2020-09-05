Lara İsminin Anlamı Nedir? Lara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Lara, güzel telaffuzu ve modern bir isim olması nedeni ile günümüzde kız çocuklarına yaygın olarak verilen bir isimdir. Lara, nazik, kibar anlamına gelir.



Lara Ne Demek?



Lara, Avrupa kökenli yeni bir isimdir. Günümüzde yeni çağa ayak uyduran en güzel kız isimlerinden biri olan Lara, pek çok güzel anlam taşır. Türkçede su perisi demek olan Lara ismi, aynı zamanda Hititler döneminde kum anlamına da geliyordu. Aynı zamanda bu işim, pembe anlamına da gelir. Pek çok insan bu güzel anlamları taşıyan ismi kız çocuklarına vermeyi tercih ediyor. Lara, kız çocuklarına verilecek en güzel ve en naif anlamları taşıyan güzel bir isimdir.



İnsanlar, isimlerin karaktere etkisi olduğunu düşünerek çocuğuna isim verirken verecekleri ismin sözlük anlamlarını yakından inceler. Lara, kız, pembe ve su perisi anlamlarına gelir. Bu nedenle günümüzde kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alır. Hoş telaffuzu ve güzel anlamları ile dikkat çeken bu isim, güzel anlamları ile de dikkat çekiyor. Eski zamanlardan gelen ve Avrupa kökenli olan bu isim her geçen gün de yaygınlaşıyor.



Lara Kur’anda Geçiyor mu?



Lara ismi Kur’an’da geçmiyor. Fakat Lara ismini kız çocuklarına gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Türkçe güzel anlamlar taşıyan Lara ismini, kız çocuklarına vermek caizdir. Lara, Avrupa kökenli bir isim olduğundan yeni yeni ülkemizde yaygınlaşsa da kısa süre içinde büyük ilgi toplayan modern isimler arasında yer aldı.