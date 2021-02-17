Larva Uygulaması Nedir? Hangi Durumlarda Larva Tedavisi Uygulanır?

Larva uygulaması konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir ve çok fazla insan özellikle de larva nedir sorusuna bir yanıt aramaktadır.

Larva Uygulaması Nedir?

Larva uygulaması diğer bir tabiri ile Maggot tedavisi, Lucilia (Phaenicia) sericata sineğinin steril duruma getirilmiş olan larvalarının kronikleşmiş durumdaki yaraların tedavisinde kullanılması işlemine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tedavi uygulaması; “Larva Tedavisi”, Maggot tedavi, “Maggot Debridman Tedavisi”, “Biyocerrahi Yara temizliği” , “Terapötik Miyaz” ve “Biyocerrahi” gibi birbirinden farklı isimlerle de bilinmektedir. Deri dış çevre ile organizma arasında bir bariyer oluşturur. Kimi zaman herhangi bir patolojik sebepten dolayı bozulmaya uğrayan deri bütünlüğü yara oluşumuna neden olur. Bunun sonucu olarak bazen iyileşme göstermeyen kronik yaralara bağlı olarak da enfeksiyon tedavileri sıkıntılı bir sürece girer.

Cilt üzerindeki yara yüksek düzeyde bakteri içerdiği için yaranın iyileşmesi gecikmektedir. Bu sebeple yaradaki ölü dokunun temizliğine gereksinim duyulur. Bu temizleme işlemi esnasında açığa çıkan trombositler iyileşme sürecini başlatmaktadır. Yaraya uygulanan larvalar nekrotik ve enfekte durumdaki dokuyu eriterek temizler. Böylece yara üzerindeki mikroorganizmaların temizlenmesini ve sterilizasyonunu gerçekleştirir. Larvalar üzerinde bulundukları yarada gezerek oluşturdukları mekanik etki sayesinde mevcut yaranın iyileşmesini tetikleyerek tedavide önemli rol alırlar.

Hangi Durumlarda Larva Tedavisi Uygulanır?

Larva tedavisi iyileşmeyerek kronik hal almış durumdaki yaraların tedavisinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca hem ekonomik hem hızlı hem de etkin bir tedavi yöntemi olarak düşünülen larva tedavisi bazı durumlarda tedavi edici uygulama olarak başvurulan yöntemler arasındadır. Larva tedavisine başvurulan ve uygulanmasına ihtiyaç duyulan bazı durumları şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır. Bunlar:

- Diyabetik ayak ülseri tedavisi için,

- Diyabete bağlı olmayan nöropatik ayak ülserleri tedavisi için,

- Bası ülseri tedavisi için,

- Nekrotizan fasiit,

- Venöz staz ülserleri tedavisi için,

- Osteomyelit ,

- Post-operatif yaraların tedavisi için,

- Travmatik iyileşmeyen yaraların tedavisi için,

- Arteriyel/iskemik ülserlerin tedavisi amacıyla başvurulan önemli ve yardımcı tedavi uygulamaları arasında yerini almaktadır. Larva tedavisi yöntemi yalnızca Sağlık Bakanlığınca onaylı Larva uygulaması sertifikasına sahip yahut denklik belgesi bulunan hekimler tarafından uygulanabilmektedir.