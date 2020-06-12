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12.06.2020 - 02:15 |

Lav Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lav Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen lav taşı, pek çok özelliği ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Süs eşyası ya da takı ile beraber birçok farklı çeşit üzerinden lav taşı günümüzde yoğun kullanılıyor. Peki, lav taşı nedir, nasıl oluşur? Lav taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu özel taş hakkında bilinmesi gerekenler.

Lav Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lav Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Milyonlarca yıl içerisinde doğada değerli taşlar haline gelen birçok maden bulunmaktadır. Madenlerden biri olarak da lav taşı öne çıkıyor. Özellikle dayanıklı olması ve hoş görüntüsü ile bilinen bu taş, günümüzde değişik amaçlar altında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda insan sağlığı açısından sunduğu faydalar ile bir adım öne çıkıyor.

Lav Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Adından da anlaşılacağı üzere lav taşı, bazı volkanik olaylar nedeniyle yeryüzüne ulaşmış taşlardan biridir. Yeryüzü tabakasının derin kısımlarından yüzeye kadar ulaşmış olan bu taş, oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak sağladığı birçok özellik ve fayda ile beraber dayanıklı olmasına rağmen, son zamanlarda yarı değerli taş kategorisine girmiş durumda. Ancak yine de dünya çapında yaygın olarak süs eşyası ve benzeri birçok alanda kullanılan önemli taşlar içerisinde bulunuyor. Özellikle tesbih ya da bileklik ve bu gibi takılar konusunda çok fazla sevilmiş durumda.

Milyonlarca yıl öncesinden volkanik patlamaların yaşanması ile beraber, lavların aniden soğumasıyla lav taşının oluştuğunu söylemek mümkün. Bu döneme kadar farklı zaman dilimlerinde bileşenlerin soğuması ve ısınması ile beraber birleşip ayrılması sonucunda günümüzdeki haline ulaştı. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de değişik noktalarda çıkarılan bir taştır.

Lav Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Lav taşı birçok farklı özelliği ve anlamı ile beraber öne çıkıyor. Yüksek bir dayanıklılığa sahip olan lav taşı aynı zamanda mangal taşı olarak da bilinir. İçerdiği mineral açısından da zengin bir yapıya sahiptir. Bunlar içerisinde demir, magnezyum ve çinko, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller yer alıyor. Özellikle bu minerallerin çakralarda etkili olduğunu dile getirmek mümkün. Lav taşı antik dönemden günümüze kadar ulaşmış bir taş olarak özellikle nazardan ve savaştan koruyacak bir anlama sahiptir. Eski dönemlerde farklı toplumlarda bu şekilde değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

Alternatif tıp konusunda da lav taşının çok önemli olduğu söylenebilir. O yüzden sunduğu faydalar ile beraber günümüzde birçok farklı sebepten dolayı değerlendiriliyor. Vücuda temas ettiği andan itibaren farklı takılar ve eşyalar ile beraber, özel hazırlanmış hali eşliğinde birçok hastalığa karşı çare üretmektedir.

- Ruhsal ve duygusal dengeyi sağlarken zihin adına gerekli bir taştır.
- Özellikle ısıtıldığı zaman kas rahatsızlıkları için değerlendirilir.
- Romatizmal rahatsızlıklar ile beraber kas ağrıları için idealdir.
- Termal tesislerde tedavi amaçlı kullanılır.
- Damarların sağlıklı şekilde genişlemesine olanak verirken, böylece kan akışının daha dengeli gerçekleşmesine fırsat tanır.
- Kalp sağlığı için faydalıdır.
- Hücre yenilenmesine katkı sağlar.
- Gün içerisinde kişiye enerji verir.
- Solunum yolları adına önemli katkılar sağlar ve rahat nefes alma fırsatı tanır.
- Vücudu pek çok zararlı durumdan arındırır.
- Dinginlik hissi veren bir taştır.
- Negatif enerjiyi yok ederek pozitif enerjiye dönüştürür.

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