Ldl Nedir? Ldl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Yaşam için gerekli olan maddelerden biri olan kolesterol yağımsı mum gibi kıvama sahiptir. Karaciğer, kaslar, bağırsaklar, kalp, sinirler, beyi gibi organlar başta olmak üzere vücudun her yerinde kolesterol bulunur. LDL ve HDL olmak üzere iki çeşide ayrılır.

LDL Kolesterol Nedir?

Genel olarak kötü kolesterol şeklinde isimlendirilen LDL kolesterol karaciğerde sentezlenen bir protein türüdür. LDL kan yoluyla taşınır. LDL kolesterol bazı bireylerin damar duvarlarını yapışması ile duvarda plak adı verilen katmanı oluşturur. Oluşan plakların üzerine yapışmaya devam LDL zamanla damarda tıkanıklık ve damar sertliği oluşturur. Bu nedenle de kötü kolesterol olarak adlandırılmaktadır.

Ldl Kaç Olmalı?

LDL kolesterolünün en sağlıklı olan sınırı 100mg/dl ‘ den daha düşük olması durumudur. Fakat sağlıklı olup dikkat edilmesi gereken sınır ise 1000 ila 129 mg/dl aralığıdır. Sağlıklı olma sınırının aşıldığı anlamına gelen sınır ise 130 ila 159 mg/dl aralığıdır. Bunun yanında 160 ila 189 mg/dl aralığındaki değerler ise yüksek kolesterol seviyesi olarak adlandırılır. 190 mg/dl üzerindeki değerler ise çok yüksek kolesterol seviyesi olarak adlandırılır.

Yüksek LDL Ne Anlama Gelir?

LDL kolesterolünün yüksek seviyede olması damarlarda tıkanıklık oluşmasının ve ciddi kalp hastalıklarının oluşmasının riskini büyük oranda arttırır. Kalp hastalıkları ve damar tıkanıklıklarının oluşma nedeni ise atardamarların iç duvarında kolesterollerin birikimine sebep olmasıdır. Kan damarlarında kolesterol birikmesi ufak çaplı kan akışında zayıflıkların oluşmasına neden olur. Kalbi ile ilgili sorunları olan bir birey kolesterol seviyesini 100 mg/dl altında en ideal olarak da 70mg/dl altındaki seviyelerde tutmalıdır.

LDL Kolesterolün Nedenleri Nelerdir?

Stres

Kötü beslenme alışkanlıkları

Alkol tüketimi

Genetik faktörlerin varlığı

Tiroid hastalıkları

Kilolu olmak

Yaşlılık

Şeker hastalığı

Sedanter yaşam

Sigara tüketimi

LDL Düşüklüğü Ne Anlama Gelmektedir?

LDL kolesterol düşüklüğü genel olarak sağlıklı bir duruma işaret etse de bazen kişi bünyesinde sorunlara yol açabilmektedir. Genel bir görüş birliği olmamasına rağmen 40 mg/dl altındaki seviyelerde bulunan LDL kolesterol düşük seviyeli LDL kolesterol olarak adlandırılabilmektedir.

LDL Kolesterol Düşüklüğü Nedenleri

LDL kolesterol Parkinson hastası olan bireylerde ve karbonhidrat içermeyen ketojenik diyetleri yapılması ile düşük seviyelere ulaşır.

LDL Kolesterol Nasıl Ölçülür?

Kan tahlilleri yapılarak LDL kolesterol ölçümü gerçekleştirilir. Test öncesi kişi mutlaka 12 saatlik açlık içerisinde bulunmalıdır.