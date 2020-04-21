Ldl Nedir? Ldl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen aynı zamanda düşük yoğunluklu lipoprotein anlamında olan LDL kolesterolün yüksekliği ya da düşüklüğü hangi anlamlara gelir? LDL kolesterol nedir? LDL kolesterol hakkında bilgilere yer verdik.
Yaşam için gerekli olan maddelerden biri olan kolesterol yağımsı mum gibi kıvama sahiptir. Karaciğer, kaslar, bağırsaklar, kalp, sinirler, beyi gibi organlar başta olmak üzere vücudun her yerinde kolesterol bulunur. LDL ve HDL olmak üzere iki çeşide ayrılır.
LDL Kolesterol Nedir?
Genel olarak kötü kolesterol şeklinde isimlendirilen LDL kolesterol karaciğerde sentezlenen bir protein türüdür. LDL kan yoluyla taşınır. LDL kolesterol bazı bireylerin damar duvarlarını yapışması ile duvarda plak adı verilen katmanı oluşturur. Oluşan plakların üzerine yapışmaya devam LDL zamanla damarda tıkanıklık ve damar sertliği oluşturur. Bu nedenle de kötü kolesterol olarak adlandırılmaktadır.
Ldl Kaç Olmalı?
LDL kolesterolünün en sağlıklı olan sınırı 100mg/dl ‘ den daha düşük olması durumudur. Fakat sağlıklı olup dikkat edilmesi gereken sınır ise 1000 ila 129 mg/dl aralığıdır. Sağlıklı olma sınırının aşıldığı anlamına gelen sınır ise 130 ila 159 mg/dl aralığıdır. Bunun yanında 160 ila 189 mg/dl aralığındaki değerler ise yüksek kolesterol seviyesi olarak adlandırılır. 190 mg/dl üzerindeki değerler ise çok yüksek kolesterol seviyesi olarak adlandırılır.
Yüksek LDL Ne Anlama Gelir?
LDL kolesterolünün yüksek seviyede olması damarlarda tıkanıklık oluşmasının ve ciddi kalp hastalıklarının oluşmasının riskini büyük oranda arttırır. Kalp hastalıkları ve damar tıkanıklıklarının oluşma nedeni ise atardamarların iç duvarında kolesterollerin birikimine sebep olmasıdır. Kan damarlarında kolesterol birikmesi ufak çaplı kan akışında zayıflıkların oluşmasına neden olur. Kalbi ile ilgili sorunları olan bir birey kolesterol seviyesini 100 mg/dl altında en ideal olarak da 70mg/dl altındaki seviyelerde tutmalıdır.
LDL Kolesterolün Nedenleri Nelerdir?
Stres
Kötü beslenme alışkanlıkları
Alkol tüketimi
Genetik faktörlerin varlığı
Tiroid hastalıkları
Kilolu olmak
Yaşlılık
Şeker hastalığı
Sedanter yaşam
Sigara tüketimi
LDL Düşüklüğü Ne Anlama Gelmektedir?
LDL kolesterol düşüklüğü genel olarak sağlıklı bir duruma işaret etse de bazen kişi bünyesinde sorunlara yol açabilmektedir. Genel bir görüş birliği olmamasına rağmen 40 mg/dl altındaki seviyelerde bulunan LDL kolesterol düşük seviyeli LDL kolesterol olarak adlandırılabilmektedir.
LDL Kolesterol Düşüklüğü Nedenleri
LDL kolesterol Parkinson hastası olan bireylerde ve karbonhidrat içermeyen ketojenik diyetleri yapılması ile düşük seviyelere ulaşır.
LDL Kolesterol Nasıl Ölçülür?
Kan tahlilleri yapılarak LDL kolesterol ölçümü gerçekleştirilir. Test öncesi kişi mutlaka 12 saatlik açlık içerisinde bulunmalıdır.