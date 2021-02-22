Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?
22.02.2021 - 01:50 |

Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?

Sağlık problemlerinin pek çok farklı nedeni olabilir. Bazı belirtiler ile ortaya çıkan bu hastalıkların tanısı konulduktan sonra ise doğru tedavi yöntemi belirlenir. Lenf bezlerinin şişmesi de en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birisidir. Lenf bezi şişmesi neden olur? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?
ABONE OL

Lenf bezi şişmesi çeşitli mikroorganizmalar sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Romatizmal hastalıklar ile bazı kanserler de lenf bezlerinin şişmesine neden olabilir. 

 Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur?

 Çeşitli mikroorganizmalarla enfeksiyon sonucu oluşan tüm rahatsızlıklar lenf bezi şişmesi için neden olur. İyi huylu sorunlara örnek olmasının yanı sıra romatizmal hastalıklar ve kanserler nedeni ile lenf bezleri hızla şişer. Lenf bezlerinin şişmesi gibi durumlarda mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. İhmal edilen ve önlem alınmayan durumlarda lenf bezi şişmeleri önemli sorunlara yol açabilir.

 Lenf bezleri vücuda ait olmayan yabancı maddeleri tanıyabilirler. Ayrıca antijen moleküller bağışıklığın uyarılmasında da temeli oluştururlar. Lenf bezleri şişmesi ile ilgili konularda mutlaka erken önlem alınarak uzman bir hekime görünmek gerekir.

 Lenf Bezleri Neden Ağrır ve Şişer?

 Lenf bezlerinin ağrısının ve şişmesinin pek çok nedenleri olabilir. Özellikle su çiçeği ve zona gibi viral hastalıklar durumunda lenf bezleri oldukça büyüyebilir. Ayrıca HIV nedeniyle oluşan AIDS ise vücudun genelinde lenf bezi büyümelerine neden olur.

 Bazı zamanlar streptokok olarak adlandırılan bakteriler solunum yollarında enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar nedeni ile çene altı ve boyun bölgesinde lenf bezlerinin büyümesine neden olabilir. Ayrıca lösemi ve diğer kanser türleri de lenf düğümlerine sıçradığı takdirde lenf bezlerinin büyümesine yol açabilir. Romatizmal hastalıklar da lenf bezlerinin şişmesine yol açar. En fazla lenf bezi büyümesi genellikle baş ve boyun bölgelerinde görülmektedir. 

 Büyüyen Lenf Bezleri Nasıl Tedavi Edilir?

 Büyüyen lenf bezlerinde hastalığın seyri ve tedavi yöntemi çok önemlidir. Lenf bezi büyümelerinde altta yatan hastalıklar belirlenir. Özellikle viral ve ya bakteri enfeksiyonlarından kaynaklanan bölgesel büyümeler destek tedavisi ve ya ilaç tedavisi ile geçebilir. Lenf bezlerindeki büyüme ve şişmeler hassas ve ağrılıdır. Bu ağrı olduğu takdirde mutlaka o bölgeye sıcak kompres uygulanması gerekebilir.

 Lenf bezleri büyüyen kişiler iyice dinlenerek doktorun bilgisi dahilindeki ilaçları kullanmalılar. Bu ağrı kesiciler de doğru şekilde kullanılmalı. Ayrıca viral hastalıklara bağlı şişen lenf bezleri hastalığın geçmesi ile normal boyutlara ulaşır. Bakteriyel nedenler ile oluşan lenf bezleri büyümelerinde tedavi amacıyla antibiyotik kullanılır. 

 Lenf Bezi Büyümelerinin Belirtileri Nelerdir?

 - Dalakta büyümenin görülmesi 

 - Yüksek ateş, gece terlemeleri ve sık yaşanan nefes darlığı lenf bezi büyümelerinin belirtileri arasındadır.

 - Kişide halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı ve kilo kaybı yaşanabilir. Bu belirtiler günümüzde en sık görülen belirtilerdendir. 

 - Lenf bezi şişen kişilerin kemiklerinde ağrılar ve şiddetli karın ağrıları meydana gelebilir. 

 - Lenf bezi şişen kişilerde kalıcı öksürük, inatçı ve geçmeyen kaşıntılar ile cilt döküntüleri yaşanır. 

 - Bazı kişilerde yoğun alkol tüketiminin ardından lenf bezlerinde şiddetli ağrı görülebilir. Bu da en sık görülen belirtiler arasında yer alır. 

 - Kişilerin sık sık enfeksiyon geçirmesi durumunda da lenf bezlerinde şişlik meydana gelebilir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Seviye Yıldız
    Seviye YıldızSEN ve BEN
    Nur Demir
    Nur DemirBaşak Dolunayı Enerjisi
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkGençleştirme Estetikleri
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşEv Bitkileri Neden Hastalanır?
    Diyetisyen Gamze Altınay
    Diyetisyen Gamze AltınayVücut çatlakları hakkında bilmeniz gereken her şey
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekOnaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü
    Senem Aydın
    Senem AydınSelin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'
    Asuman Korugan
    Asuman KoruganÇok biliyoruz
    Op. Dr. Atilla Şengör
    Op. Dr. Atilla Şengör"Burnumda eğrilik varmış, ameliyat olmam gerekir mi?"
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon burun estetiği
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tansiyon Nedir, Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır? Tansiyon Çeşitleri Nelerdir?

    Tansiyon Nedir, Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır? Tansiyon Çeşitleri Nelerdir?

    Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?

    Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?

    Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) Neden Ve Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılmalıdır?

    Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) Neden Ve Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılmalıdır?

    Kulak İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulak İltihabı İçin Ne Yapılmalı?

    Kulak İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulak İltihabı İçin Ne Yapılmalı?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet