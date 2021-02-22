Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur? Lenf Bezleri Neden Ağrır Ve Şişer?

Lenf bezi şişmesi çeşitli mikroorganizmalar sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Romatizmal hastalıklar ile bazı kanserler de lenf bezlerinin şişmesine neden olabilir.

Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur?

Çeşitli mikroorganizmalarla enfeksiyon sonucu oluşan tüm rahatsızlıklar lenf bezi şişmesi için neden olur. İyi huylu sorunlara örnek olmasının yanı sıra romatizmal hastalıklar ve kanserler nedeni ile lenf bezleri hızla şişer. Lenf bezlerinin şişmesi gibi durumlarda mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. İhmal edilen ve önlem alınmayan durumlarda lenf bezi şişmeleri önemli sorunlara yol açabilir.

Lenf bezleri vücuda ait olmayan yabancı maddeleri tanıyabilirler. Ayrıca antijen moleküller bağışıklığın uyarılmasında da temeli oluştururlar. Lenf bezleri şişmesi ile ilgili konularda mutlaka erken önlem alınarak uzman bir hekime görünmek gerekir.

Lenf Bezleri Neden Ağrır ve Şişer?

Lenf bezlerinin ağrısının ve şişmesinin pek çok nedenleri olabilir. Özellikle su çiçeği ve zona gibi viral hastalıklar durumunda lenf bezleri oldukça büyüyebilir. Ayrıca HIV nedeniyle oluşan AIDS ise vücudun genelinde lenf bezi büyümelerine neden olur.

Bazı zamanlar streptokok olarak adlandırılan bakteriler solunum yollarında enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar nedeni ile çene altı ve boyun bölgesinde lenf bezlerinin büyümesine neden olabilir. Ayrıca lösemi ve diğer kanser türleri de lenf düğümlerine sıçradığı takdirde lenf bezlerinin büyümesine yol açabilir. Romatizmal hastalıklar da lenf bezlerinin şişmesine yol açar. En fazla lenf bezi büyümesi genellikle baş ve boyun bölgelerinde görülmektedir.

Büyüyen Lenf Bezleri Nasıl Tedavi Edilir?

Büyüyen lenf bezlerinde hastalığın seyri ve tedavi yöntemi çok önemlidir. Lenf bezi büyümelerinde altta yatan hastalıklar belirlenir. Özellikle viral ve ya bakteri enfeksiyonlarından kaynaklanan bölgesel büyümeler destek tedavisi ve ya ilaç tedavisi ile geçebilir. Lenf bezlerindeki büyüme ve şişmeler hassas ve ağrılıdır. Bu ağrı olduğu takdirde mutlaka o bölgeye sıcak kompres uygulanması gerekebilir.

Lenf bezleri büyüyen kişiler iyice dinlenerek doktorun bilgisi dahilindeki ilaçları kullanmalılar. Bu ağrı kesiciler de doğru şekilde kullanılmalı. Ayrıca viral hastalıklara bağlı şişen lenf bezleri hastalığın geçmesi ile normal boyutlara ulaşır. Bakteriyel nedenler ile oluşan lenf bezleri büyümelerinde tedavi amacıyla antibiyotik kullanılır.

Lenf Bezi Büyümelerinin Belirtileri Nelerdir?

- Dalakta büyümenin görülmesi

- Yüksek ateş, gece terlemeleri ve sık yaşanan nefes darlığı lenf bezi büyümelerinin belirtileri arasındadır.

- Kişide halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı ve kilo kaybı yaşanabilir. Bu belirtiler günümüzde en sık görülen belirtilerdendir.

- Lenf bezi şişen kişilerin kemiklerinde ağrılar ve şiddetli karın ağrıları meydana gelebilir.

- Lenf bezi şişen kişilerde kalıcı öksürük, inatçı ve geçmeyen kaşıntılar ile cilt döküntüleri yaşanır.

- Bazı kişilerde yoğun alkol tüketiminin ardından lenf bezlerinde şiddetli ağrı görülebilir. Bu da en sık görülen belirtiler arasında yer alır.

- Kişilerin sık sık enfeksiyon geçirmesi durumunda da lenf bezlerinde şişlik meydana gelebilir.