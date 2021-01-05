Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri Nelerdir? Lenfoma (Lenf Kanseri) Tedavi Yöntemleri

Lenfoma, lenf kanserinin tıpta geçen adıdır. Lenfosit adı verilen kan hücreleri, lenf bezlerinde aşırı çoğalır ve dalak, karaciğer, kemik iliği ve diğer organlara da dağılırlar.



Lenf Kanserinin Belirtileri Nelerdir?



Lenf kanseri pek çok hastalığı taklit edebilir. Hastalığın evresine göre kimi belirtiler değişiklik göstermektedir. Kimi zaman tek taraflı büyümüş bir bademcik olarak kimi zamanda öksürük ve nefes darlığı gibi problemlerden kaynaklı lenfoma tanısı konabilir. En çok görülen belirtiler ise;

Lenf bezlerinin büyümesi,

Nefes darlığı ve öksürük,

Bademciklerin şişmesi,

Yüksek ateş,

Özellikle geceleri aşırı terleme,

Halsizlik ve yorgunluk,

İştah kaybı ve hem buna bağlı olarak hem de olmadan kilo kaybı,

Karın bölgesinde ağrı ve kramplar,

Kaşıntı olarak karşımıza çıkmaktadır.



Lenf Kanserinin Nedenleri Nelerdir?



Lenfosit adı verilen hücreler lenfoma hücrelerine dönüşerek kontrolsüz biçimde çoğalırlar. Pek çok hastada, bu hastalığın nedeni bilinmemektedir. Fakat EBV ve HIV enfeksiyonları ile bu hastalık arasında bir ilişki olduğu uzmanlar tarafından teyit edilmiştir. Aynı aileden birden fazla kişide lenfoma hastalığı görülüyorsa genetik olduğu düşünülmektedir.



Bağışıklık sistemi bozulan kişilerde de görülen bir hastalıktır. Tarım ilaçlarına ya da benzine sürekli olarak maruz kalmak da hastalığın başlıca sebepleri arasında yer almaktadır.



Lenf Bezi Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?



Hasta genel olarak şişmiş lenf bezleri nedeni ile doktora gelir. Doktorlar hastadan çeşitli testler yaptırmasını isterler. Biyopsi ile alınan parçada lenfoma hücreleri görüldüğü takdirde lenf kanseri tanısı koyulur. Hastalığın hangi evrede olduğunu anlayabilmek için de kemik iliği biyopsisi ve değişik radyolojik tetkikler yapılmalıdır. Radyolojik tetkikler ise başta akciğer grafiği, tomografi, MR ve PET'dir. Lenf bezlerinin dağılımı, başka organlara sıçraması ve sayısı hastalığın evrelendirilmesi için oldukça önemlidir.



Lenfomanın evreleri;



1. Evre: Hastalık tek bir lenf bezinde ya da tek bir organdadır.

2. Evre: Diyaframın çevresinde birden fazla lenf bezi bulunmaktadır.

3. Evre: Diyaframın her bölgesinde, boyunda, göğüste ve karında lenf bezleri ve organlar büyümüştür.

4. Evre: Son evredir ve dokularda hatta organlarda yaygın bir tutulum söz konusudur.



Lenf Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?



Lenfoma tedavisi onkologlar tarafından hematoloji ve onkoloji servislerinde yapılmaktadır. Kemoterapi sayesinde hastaları %70 ila %80 oranında tedaviye cevap verdiği görülmektedir. Tedavide önemli olan faktörler;

Lenf kanserinin gidişatı,

Etkileyen faktörler,

Hastalığın hangi evrede olduğu,

Hastalığın tedaviye yanıt verip veremeyeceği,

Lenfomanın tipi,

Lenfomanın tekrar edip etmediği,

Şeker hastalığı,

Böbrek hastalığı önemli faktörlerdendir. Bu faktörler göz önünde bulundurularak tedavi sürecine başlanır.

Hastalara kemoterapinin yanı sıra radyoterapi de uygulanır. Kullanılan ilaçlar bağışıklık hücrelerini ve kan hücrelerini düşürebilir. Bu tip durumlarda ise hastalara kan nakliyle destek verilmektedir. Bunların dışında bir de immünoterapi yöntemi vardır. Laboratuar ortamında üretilen antikorlar, damar yoluyla hastaya enjekte edilir. Böylece kanserli hücrelerin yeri belirlenir. Kanserli hücreler bu tedavi yöntemi ile yok edilir ya da gelişimi engellenir.



Lenf Kanserinin Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?



Lenfoma tedavisi gören hastalar ve tedavisi biten hastalarda bazı bulguların ortaya çıkması muhtemeldir. Bunlar;

Beyaz kan hücrelerinin düşmesi,

Kırmızı kan hücrelerinin düşmesi ve buna bağlı olarak kansızlık,

Ağızda yaraların oluşması,

Bulantı, ishal ve kusma,

Kanlı idrar ve idrar kesesinde görülen problemler,

Yorgunluk ve halsizlik hissiyatı,

Yüksek ateş,

Öksürük ve nefeste darlanma,

Akciğer, sinir sistemi ve kalp problemleri tedavide ve tedavi sonrasında görülebilen yan etkilerdir.