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30.06.2020 - 14:37 |

Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 Tie Dye 2.0 kapsül koleksiyonu

Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 kapsül koleksiyonu Tie Dye 2.0 tasarımlarında marka DNA’sı ve batik trendi yeniden bir araya geliyor.

Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 Tie Dye 2.0 kapsül koleksiyonu
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Les Benjamins Tie Dye kapsül koleksiyonu ilk kez geçtiğimiz yaz satışa sunulmuştu. Bu kez kimono, şort ve farklı desenlerde t-shirtlerden oluşan Tie Dye 2.0 hem stil sahibi hem de rahat tasarımları ile şehir ve sahillerde yaz sezonunun vazgeçilmezi olacak.

Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 Tie Dye 2.0 kapsül koleksiyonu

Les Benjamins’in favori tasarımları arasına giren Tie Dye 2.0 koleksiyonu 30 Haziran’dan itibaren satışta!

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