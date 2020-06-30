Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 Tie Dye 2.0 kapsül koleksiyonu

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YAY

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Yenilenme içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. İsrafa kaçabilirsiniz. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşüneceğiniz zamanlar var. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstlerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.Devamını Oku Devamını Oku