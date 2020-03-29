Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
29.03.2020 - 02:02 |

Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazı yapılması gereken rutin kan testleri mutlaka zamanı geldiğinde yapılmalıdır. Yapılan bu testlerde belirli bir düzeyin altında çıkması veya yüksek çıkması bazı hastalıkların belirtileri olabilir. Bunlardan birisi de lipazdır. Peki, lipaz nedir? Lipaz kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lipaz, lipitlerde bulunan ester bağlarının hidrolizini katalizleyen bir enzim türüdür. Lipazlar canlılarda gıda lipitlerinin sindirilmesi veya taşınması gibi işlevlerde rol oynarlar.

Lipaz Nedir?

Vücudumuzda besinlerden alınan yağlar yapı taşlarına kadar parçalanırlar. Böylelikle vücutta kullanılabilir hale gelirler. Bu işlemlerden sorumlu olan enzim lipazdır. Lipaz enzimi ile trikliserid vücuda alınır ve sindirim kanalındaki yağlar yağ asitlerine ve gliserole dönüştürülerek emilir hale gelir. Pankreas tarafından üretilen enzim mile ile omurga arasında yer almaktadır.

Lipaz testinde enzimin kan seviyesi normal şartlarda belirli aralıklardadır. Bu enzimin belirli değerler üstüne çıkması veya altına düşmesi durumunda bazı hastalıklar oluşabilir. Bu sebeple düzenli tetkiklerle bakılması gerekir. Normal şartlarda insanların kanlarında az miktarda lipaz enzimi bulunur. Fakat lipaz değerinin gerekenden fazla çıkması halinde bu durum lipaz yüksekliği şeklinde adlandırılır. Lipaz testinin yüksek çıkması kişilerde akut veya kronik pankreatit gibi pankreas hastalıklarının oluşumuna işarettir.

Lipaz Kaç Olmalıdır?

Lipaz testi genellikle pankreas hastalıkları veya başka hastalıkların teşhisi için yapılan bir testtir. Enzimlerin kandaki değerlerini araştırır. Fakat bazı durumlarda test olması gereken değerden daha yüksek veya daha düşük çıkabilir.

Sağlıklı insanlarda serum lipaz seviyesi 10-140 U/L aralığında olması gerekmektedir. Test sonucunda serum lipaz değerinin olması gereken bu değerin altında bulunması durumunda pankreas organının işlevini gereken düzeylerde yerine getirmediği veya kistik fibrozis gibi kronik bir hastalığın oluşumu anlamına gelebilir. Fakat kandaki bu düşüş tek başına yeterli olmaz. Test dışında fiziksel muayene de yapılmalı ve teşhis konulmalıdır.

Serum lipaz düzeyinin olması gereken düzeyden yüksek çıkması durumunda ise yine bir sağlık sorununa işaret eder. Lipaz seviyesinin yükselmesi safrakesesi ve pankreas hastalıkları, pankreas kanserleri ve bağırsak hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu durumda kan testinin yanında radyolojik görüntüleme teknikleri de kullanılarak teşhis konulabilir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Serum lipaz seviyesinin 10-140 U/L değerinin üstünde çıkması durumuna lipaz yüksekliği adı verilir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Lipaz yüksekliği nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Safra kesesi enfeksiyonu
- Pankreas kanseri
- Böbrek yetmezliği ve obezite
- Trigliserid yüksekliği
- Mide hastalıkları

Önemli miktarda düşük lipaz seviyeleri pankreatik hücrelere zarar verebilir. Lipaz düşüklüğünün birkaç nedeni bulunmaktadır. Lipaz değerinin düşüklüğü nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Kalıtsal faktörler
- Mukus, ter ve sindirim sıvılarını üreten hücreleri etkileyerek salgıların kalınlaşmasına sebep olabilecek bazı genetik hastalıklar

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ay bugün İkizler’e geçti. Bugün ziyaretler ve görüşmeler açısından canlı bir gün olabilir. Aynı zamanda zihinsel alanda daha aktif ve meraklı da olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Parasal konularda ve alışverişlerde daha özenli olmaya bakmalısınız. Alışverişlerde duygusal davranarak bütçenizi zorlama riski var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda ilerlerken pek çok konuda daha istekli ve girişken olabilirsiniz. Aynı zamanda annenize ya da aileye ait konular da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün düşünmeden hareket etmemeli ve daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. İlişkilerle ilgili hassasiyetler ve gizli durumlar dikkat çekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız. Belki arkadaşlar ve gruplarla ilgili bir konu sizi bu dönemde daha hassas kılıyor olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün sizi harekete geçiriyor. Bugün enerjik ve mücadeleci olabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çok şey başarabilir ve başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi daha canlı ve yaratıcı hissedebileceğiniz olanaklar var. Uzaklar, yolculuklarla ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün sizi duygusal açıdan meşgul edebilecek bazı hassasiyetler gündeme gelebilir. Ortaklı parasal konular üzerinde de düşünmek gerekiyor.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşinizle ya da ortaklaşa konular içinde daha aktif olmanız gerekebilir. Duygusal alanda karşınızdaki kişiyi daha çok dinlemeye bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün işler ve meşguliyetler gündeme gelebilir. Daha kararlı davranarak verimli sonuçlar da elde edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün İkizler’de. Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve mutlu olmak konusunda daha coşkulusunuz. Ancak duygusal alanda abartılardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eve ait işler ve tamamlanması gereken konular var. Duygusal açıdan daha esnek davranmak yerinde olacak.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginBel Fıtığı İyileşir mi ?
    Melis Güvenç
    Melis Güvençİddiam yok herkese saygım var
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAKKüçük Mü Kara Balık
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluEvde nasılsınız?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluOnline Sergiye Buyrun
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıPiezo Rinoplasti Nedir
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaDünya duruyor inecek misin?
    Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
    Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalCorona virüs ve stres
    Birol Boyacıoğlu
    Birol BoyacıoğluSevgimize virüs bulaşmaz (mı?)
    Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
    Psikolojik Danışman Dilek SöylemezVirüs neler yapacak?
    En Çok İzlenen Videolar
    Portakallı mermer kek tarifiPortakallı mermer kek tarifi
    Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
    16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
    Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Homosistein Nedir? Homosistein Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Homosistein Nedir? Homosistein Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Heyelan Nedir, Nasıl Oluşur? Nerelerde Heyelan Görülür?

    Heyelan Nedir, Nasıl Oluşur? Nerelerde Heyelan Görülür?

    Sıradaki Haber