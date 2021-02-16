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16.02.2021 - 13:50 |

Lösemi Nedir, Nasıl Anlaşılır? Lösemi Hastalığı Neden Olur?

Lösemi, çoğunlukla 65 yaş üzerindeki insanlarda gözlemlenen, fakat 15 yaş altındaki çocuklarda da sıklıkla görülen yaygın kanser türüdür. Halk dilinde kan kanseri olarak adlandırılan lösemi, erken teşhis ile yüzde 80'lere varan bir iyileşme gösterebilmektedir. Peki, Lösemi nedir, nasıl anlaşılır? Lösemi hastalığı neden olur? Sizin için derledik.

Lösemi Nedir, Nasıl Anlaşılır? Lösemi Hastalığı Neden Olur?
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Lösemi, birtakım kanserli hücrelerin meydana gelmesi ve bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda lenf bezlerinin yardımı ile organlara dağılması şeklinde gözlemlenir. Tedavi için en önemli etken ise kanserin erken fark edilmesi ve müdahale edilmesidir. 

Lösemi Nedir, Nasıl Anlaşılır? 

Lösemi kanseri çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklanır. Kan üretimini sağlayan kök hücrelerden bir tanesinin, birçok etkenin bir araya gelmesiyle gelişimin herhangi bir basamağında duraklaması ve ardından kontrolsüz bir şekilde aşırı derecede çoğalmaya başlamasıdır.

Lösemi, ilk olarak kemik iliğinde oluşur. Daha sonra ise diğer organlara yayılım gösterir löseminin erken bir dönemde fark edilmesi ile vücuda yayılmasının önüne geçilebilir. Bu durum oldukça önemlidir. Çünkü kan hücrelerinin vücuda yayılımı çok kolaydır. Bu sebeple lösemili hücreler de kan ile birlikte aynı hızda vücuda yayılmaktadır. Daha sonrasında ise bu hücrelerin sayısı iyi huylu olan beyaz kan hücrelerini geçerek kişide enfeksiyon, kanama, acı ve kansızlığa sebep olabilmektedir. 

Lösemi Hastalığı Neden Olur?

Lösemi hastalığını herhangi bir nedene bağlamak mümkün değildir. Çünkü tam olarak neden olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir. Hastalığın ortaya çıkabilmesi için birçok etkenin bir araya gelmesi gerekebilir. Yetişkin kişilerde lösemi hastalığı genellikle çevresel faktörlere bağlanırken, çocuklarda gözlemlenen lösemi hastalığı genel olarak genetik hasarlara bağlıdır. Lösemi hastalığı için risk faktörleri ise şunlardır:

Benzen gibi bazı kimyasal maddeler

Nükleer radyasyon ve radyasyon

Down Sendromu, Mutasyon ve genetik problemler

Sigara tüketilmesi 

Kan hastalıkları 

Bebeklerde 2 yaş sonrasında görülen viral enfeksiyonlar

Raşitizm ve D vitamini eksikliği

Ailede görülmüş olan tümör ve kanser

Lösemi Hastalığı Belirtileri Nelerdir? 

Lösemi hastalığı kronik ve akut şeklinde olmak üzere farklı türlerde gözlemlenebilmektedir. Sessiz ve yavaş bir şekilde ilerlemekte olan kronik löseminin belirgin bir özelliği yoktur. Bu sebeple kronik lösemi hastalığı rutin yapılan kan testlerinde görülmektedir. Yaygın bir şekilde gözlenebildiği hastalık akut lösemi hastalığıdır. Eğer kanser beyne nüfuz etmiş ise kusma, baş ağrısı, kas kontrolünde zayıflama, zihin karışıklığı şeklinde belirtiler gözlemlenmektedir. Lösemi hastalığının en sık gözlenen belirtileri şunlardır:

İştahsızlık 

Aşırı derecede kilo kaybı

Testislerin şişmesi

Eklem ve kemiklerde ağrı (özellikle bacak ve bel bölgesinde) 

Görme sorunları ve Gözlerde ağrı (bulanık görme gibi) 

Lenf bezlerinin şişmesi ile beraber oluşan solunum güçlüğü ve nefes darlığı

Göğüs içerisinde bulunan ya da midede bulunan düğümlerde tıkanıklık

Uzun süre seyreden ateş ve beraberinde oluşan gece terlemeleri

Denge kaybı, halsizlik, kusma ve nöbet 

Karaciğer ve dalağın şişmesi ile karın bölgesinde meydana gelen şişlik

Çocuklarda antibiyotik ve türevleri ile gerçekleştirilen tedavilerde gözlemlenen iyileşmeye enfeksiyon durumları 

Basınç oluşması sebebi ile kan dolaşımında güçlük olması, kollarda ve yüz bölgesinde şişlik olması

Göğüs bölgesinin üst kısımları, kollar ve kafada mavimsi - kırmızı bir ren​​​K oluşumunun gerçekleşmesi



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