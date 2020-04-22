Lyocell Kumaş Nedir? Lyocell Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Lyocell kumaşın kullanıma başlaması 1972 yılına dayanmaktadır. Amerika merkezli çalışan Enka Lif Tesisleri’nden bir ekip lyocell lifin ilk örneğini geliştirmeyi başarmıştır.



Lyocell Kumaş Nedir?



Lyocell kumaş, rejenere selüloz kaynaklı bir elyaf ürünüdür. Kumaşın ham maddesi olarak kullanılan lifler; meşe, huş ağacı ve okaliptüs bitkisinde yer alan selülozlardan alınmaktadır. Bu selülozlar, ağaç ve bitkiye jet çekim yöntemi uygulandıktan sonra elde edilmektedir. Lyocell kumaş pamuk ve keten kumaş türleri ile oldukça benzerlik taşımaktadır. Ancak lyocell için, pamuktan daha emici olduğu ve ketenden de daha serin tuttuğu yorumları yapılmaktadır.



Lyocell Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Nanoteknoloji kullanılarak üretilen ilk elyaf olarak bilinen lyocell, çok fazla özellik ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda ürünün dış görüntüsü ele alındığında, saten hissi verdiği ancak kırışma eğiliminde olmadığı dikkat çekmektedir. Doğal içeriği ile de nefes alabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple de vücutta terleme olduğunda herhangi bir rahatsızlık hissedilmemesine olanak verir. Lyocell, çok uzun tekrarlarla yıkansa bile rengi koruma özelliğine sahiptir. Anti bakteriyel özellikteki bu kumaş türü, sağlam yapısı ve renk tutma avantajı ile uzun ömürlü tekstil ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.