Madde Bağımlılığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Madde Bağımlılığının Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kişinin bedensel ve ruhsal olarak zarar gördüğü maddeleri kullanması madde bağımlılığıdır. Kişiler sosyal yaşamında ve aile yaşamında sorun yaşarlar. Olaylara bakışları, duygu durumları değişkenlik gösterir. Bağımlık oluşma süreside oldukça kısadır. Vücut hafızası alınan maddeyi kısa zamanda kayıt eder ve sonrasında bağımlılık başlar. Kişinin bir süre sonra tüm odak noktası maddeyi bulmak olur. Madde bağımlılığını ve etkilerini derledik.
Madde bağımlıları hem her şart altında maddeyi bulmaya çalışırlar hem de kullanım dozunu arttırırlar. Bir süre sonra bağımlı kişilerin tek düşüncesi maddeyi temin etmek olur.
Madde Bağımlılığı Nedir?
Madde bağımlılığı vücuda ve ruha zarar veren maddelerin tüketilmesidir. Maddeyi bulamayan bağımlı kişinin fiziksel ve ruhsal olarak sorunları oluşur. Bunlara da yoksunluk belirtisi denir. Madde bulamayan kişinin, aklı maddeden başka hiçbir şeyi düşünemez. Madde bağımlısı olmanın yaş, cinsiyet, eğitim veya sosyoekonomik düzey ile bir bağlantısı yoktur.
Bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmanın çeşitli nedenleri olabilmektedir. Kişiler istedikleri an madde kullanmayı bırakabileceklerini düşünerek, madde kullanımına başlarlar. Madde kullanımına başlamanın nedenleri şunlar olabilir;
Arkadaşların etkisi
Ergenlik döneminde merak duygusu
Arkadaş grubundan dışlanma korkusu
Duygusal olaylar karşısında kendini zayıf hissetme ve kaçış isteği
Aile içinde ilgisizlik ve iletişimsizlik
Parçalanmış ailelerde yaşayan gençlerin ilgisiz kalması
Aşırı korumacı ailelerin baskısı
Yanlış arkadaşla ile olmak
Madde Bağımlığının Belirtileri Nelerdir?
Madde kullanımı ile birlikte bireyin kişilik yapısında bazı değişiklikler görülebilmektir. Sosyal etkinliklerden uzaklaşma, derslerde ya da işte başarısızlık gibi durumlar görülebilir. Kaygı durumu ve depresif ruh hali gözlemlenebilir. Madde kullanımı ile birlikte kişi, maddeyi bulamadığı zaman agresif olabilir. İletişim sorunları yaşanır.
Aile içinde huzursuzluk ve şiddet görülebilir. Kişiler işlerinden, öğrenciler okullarından uzaklaşır. Madde temin etmek için aşırı para harcama eğilimi görülür. Kişi hayatı ve toplumsal kuralları umursamamaya başlar.
Odaklanma problemi başlar. Madde bağımlısı kişi, pek çok konuya olan ilgisini kaybeder. Bedensel ve ruhsal olarak sorunlar yaşanmaya başlar. Zaman içerisinde fiziksel rahatsızlıklar başlar. Arkadaş çevresi değişir. Fiziksel bakımına ve dış görünüşüne önem vermemeye başlar.
Madde Bağımlılığının Tedavisi Nasıl Yapılır?
Madde bağımlılığının tedavisinde bireysel veya grup terapileri uygulanabilir. Bireysel terapilerde amaç kişinin madde bağımlılığı nedenlerini bulmaktır. Ayrıca kişinin motivasyon kaynaklarını bularak, madde bağımlılığını başka bir şeyle doldurmak hedeflenir.
Kişilerin madde kullanmasını tetikleyen yerlerden uzak durması amaçlanır. Grup terapisinde ise aynı durumdaki diğer kişilerin yaşadıklarından ders çıkarılabilir. Birbirini anlayan kişiler, birbirlerine destek olabilir. Ayrıca bir merkeze yatarak tedavi olma iyileşme sürecini hızlandıracaktır.