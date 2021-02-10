Magnet Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Mıknatıs Magnet Nasıl Yapılır?

Magnet yapmanız için magnet modeline ve malzemelerine sahip olmalısınız. Magnet yapımı oldukça kolaydır.



Magnet Malzemeleri



Magnet malzemelerine kendiniz karar vereceksiniz. Ne çeşit bir magnet yapmak istiyorsanız ona göre malzemeleri bir araya getirmelisiniz.

● Alçıdan bir magnet için gerekenler alçı, magnet şeklini oluşturmak için alçı kabı, alçıyı boyamak için boyalar ve magnet mıknatısı.

● Keçe malzemelerden bir magnet yapacaksanız istediğiniz keçe, makas, yapıştırıcı ve magnet mıknatısı yeterli olacaktır.

● Tülden magnet yapmak için tül, içine koyacağınız şeker veya otlar, makas, kurdele ve magnet mıknatısı yeterli olacaktır.



Magnet Nasıl Yapılır



Magnet yapmanın bir çok yöntemi vardır. Özel bir magnet yapmak istiyorsanız öncelikle nasıl bir model istediğinize karar vermelisiniz.



Alçıdan Magnet Nasıl Yapılır

● Alçıdan magnet yapımı için öncelikle şeklinizi düzgün çıkartabilmek için bir alçı kalıbına ihtiyacınız olacaktır.

● Alçı kabını bulduktan sonra akçı kalıbını biraz ıslatmalı ve alçınızı kalıbın içine dökmelisiniz.

● Alçıyı hazırlarken yavaş karıştırmalı ve hava oluşmamasına dikkat edin.

● Yaklaşık bir gün alçının kurumasını beklemelisiniz.

● Kuruyan alçıyı nazikçe kalıbından çıkartın ve pürüzlü yüzeyler varsa zımpara yardımı ile o alanları yok edin.

● Daha sonrasında alçınızı dilediğiniz renklere boyayıp kurumasını bekleyin.

● Bütün işlemler bittikten sonra magnet mıknatısını alçının arka tarafına yapıştırıcı veya silikon yardımı ile yapıştırınız.



Keçeden Magnet Yapımı

● Keçeden magnet yapmadan önce kendinize bir model belirlemelisiniz.

● Modele uygun keçeler almalısınız.

● Keçenin modelini çıkarttıktan sonra tül gibi veya kurdele gibi süslemelerini ekleyerek magnetin ana hattını oluşturunuz.

● Daha sonrasında yapıştırıcı yardımı ile keçenin ortasına mıknatısı güzel bir şekilde yapıştırmalısınız.



Tülden Magnet Yapımı

● Tülden magnet yapmak için tülleri eşit şekillerde yuvarlak olarak kesiniz.

● Kestiğiniz tüllerin ortasına şeker veya güzel kokulu otlar koyunuz

● Keseyi eşit bit şekilde kapatıp kurdele ile bağlayın

● Keseleri mıktanısa yapıştırın.



Dantelden Magnet Yapımı

● Magnet yapmak istediğiniz şekli dantel olarak işlemelisiniz.

● Daha sonrasında tül yardımı ile dantelinizi gösterişli görünmesini sağlayın

● Hazırladığınız tasarıma mıknatısını eklemeniz yeterli olacaktır