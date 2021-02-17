Magnezyum Nedir, Hangi Besinlerde Vardır? Magnezyum Fazlalığı Neden Olur?

Magnezyum, vücudumuzun düzgün çalışması için gerekli olan mineral elementlerden biridir. Biyolojik sınıflandırmalar açısından makro elementtir.

Magnezyum Nedir?

Magnezyum, kimyasal sembol Mg, vücudumuzun düzgün çalışması için gerekli olan mineral elementlerden biridir. Biyolojik sınıflamalar açısından makro elementtir, yani 70 kiloluk bir adam için 5 gramdan fazlasını temsil eder.

Vücuttaki ortalama magnezyum miktarı 24 gramdır ve çoğunlukla hücrelerin içinde bulunur. Magnezyum 300'den fazla enzimatik reaksiyonun kofaktörüdür, yani enzimler onsuz hareket edemezler. Hücrelerde varlığı belirleyicidir. Enerji üretimine izin verir, nükleik asitlerin (DNA'nın önemli bileşenleri) ve omega 3 ve 6 yağ asitlerinin sentezine katılır.

Magnezyum Hangi Besinlerde Vardır?

Kalsiyum, potasyum veya demir gibi magnezyum, temel bir kimyasal elementtir. Bu, birçok molekülün bileşiminin bir parçası olduğu ve birçok biçimde olabileceği anlamına gelir. Magnezyum söz konusu olduğunda, evrende en çok bulunan dokuzuncu kimyasal elementtir.

Tam tahıllar, kuru meyveler, çikolata, lahana, soğan, yonca, atkuyruğu, buğday ve arpa tohumları, haşlanmış ıspanak iyi bir magnezyum kaynağıdır. Tam tahıllar önemli bir magnezyum kaynağıdır.

Değerli mineral, tohumun dış kabuğu olan kepekte bulunur. Muz, magnezyum eksikliğini doldurmak için en uygun taze meyvedir. 100 g'da yaklaşık 35 mg sağlar.

Magnezyum Fazlalığı Nedir?

Nadir olmasına rağmen, aşırı dozda magnezyum yan etkilere neden olabilir. Genellikle magnezyum içeren takviyeler veya ilaçların alınmasından kaynaklanan aşırı magnezyum (hipermagnezemi) ishal, kusma ve kan basıncında düşüşe ( hipotansiyon ) neden olabilir. En şiddetli vakalarda, aşırı dozda magnezyum, kardiyovasküler ve böbrek sorunlarına neden olabilir.

Böbrek yetmezliği durumlarında ve belirli ilaçları alırken magnezyum gıda takviyesi almanız önerilmez. Şüphe durumunda, magnezyum tedavisine başlamadan önce tıbbi yardım almanız önerilir.

Maden suyu ve birkaç günlük yiyecek dahil olmak üzere çeşitli magnezyum besin kaynakları vardır.

Magnezyum yönünden zengin yiyecekler arasında yağlı tohumlar, bakliyat, kepekli tahıllar, deniz yosunu, çikolata, kahve, kabuklu deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri bulunur. Bu farklı kaynaklara rağmen, günlük magnezyum alımı genellikle vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir.

Magnezyum tuzları ile takviye daha sonra gerekli hale gelebilir.

Magnezyumun Faydaları Nedir?

Avrupa halk sağlığı yetkilileri, bir magnezyum tedarikinin yorgunluğu azaltmaya, enerji metabolizmasına ve normal zihinsel işleyişe katkıda bulunmaya yardımcı olabileceğini kabul ediyor. Gerçekten de magnezyumun gevşemesi de dahil olmak üzere vücudun birçok işlevine katıldığı unutulmamalıdır.

Bunlar magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Araştırmalar, oral magnezyum takviyesinin krampların sıklığını ve yoğunluğunu azaltabileceğini göstermektedir. Birkaç araştırmaya göre, optimal bir magnezyum alımı adet öncesi ve adet ağrısını (dismenore) azaltmada fayda sağlayabilir. 2016'da yayınlanan yeni bir araştırma, magnezyum takviyesinin migren ataklarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltabileceğini buldu.

Magnezyum takviyeleri, toz, tablet, oral solüsyonlar ve kapsüller şeklinde olabilir. Gıda takviyeleri ayrıca magnezyum tuzlarını B6 vitamini gibi diğer biyoaktif bileşiklerle birleştirebilir. Magnezyum, özellikle insan vücudunda en az 300 metabolik reaksiyona katıldığı birçok düzeyde temel bir kimyasal elementtir. Yetersiz alımı telafi etmek için magnezyum takviyeleri özellikle tavsiye edilir.