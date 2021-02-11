Makat (Anal) Kanseri Nedir? Makat Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Makat kanseri en az rastlanılan kanser türlerinden bir tanesidir. Makat bölgesinde yer alan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Pek çok sebebe bağlı olarak makat kanseri ortaya çıkabilir.

Makat (Anal) Kanseri Nedir?

Makat kanseri makat yani anal bölgesinde ki hücrelerin hızlı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına denir. Genellikle makat kanserinde kanser kötü huyludur. Makat kanseri en az rastlanılan kanser türlerinden olarak bilinir.

Makat Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

1) Ağrı

Makat bölgesinde yer alana ağrı makat kanserinin en belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Ağrı gün boyunca olur ve oldukça rahatsız edici olabilir. Makat bölgesinde ağrı ile birlikte acı da meydana gelmektedir. Bu ağrı gün boyunca olduğu gibi ağrı kesicilerle de geçmeyen ağrılardandır.

2) Kaşıntı

Makat kanserinin bir diğer belirtisi de makat bölgesinde olan kaşıntılardır. Özellikle bu kaşıntı yerini ağrıya da ve sızıya da bırakabilir. Makat bölgesinde yer alan kaşıntılar önem teşkil edebilir. Ayrıca dışkı anında da kaşıntılar artmaktadır.

3) Anüs Bölgesinde Kan

Anüs bölgesinde sürekli olarak kan meydana gelebilir. Özellikle bu durum iç çamaşıra kadar taşabilir. Makat bölgesinde ki kan dışkılama esnasında da görülebilir. Bu durumda da hasta makat kanserinden mutlaka şüphelenmesi gerekir. Anal bölgesinde kanama olduğu gibi rektumdan da kanama gözlemlenmektedir.

4) Şişlik

Makat kanserinde anüs bölgesinde şişlik meydana gelir. Bu şişlik özellikle ele gelecek şekildedir. Kimi zaman basur hastalığı ile karıştırılabilir. Makat bölgesinde kitle meydana gelir ve bu kitle gün geçtikçe büyümeye başlar. Bu durumda hasta mutlaka bir doktora görünmesi gerekir.

Makat Kanseri Tedavi Seçenekleri

1) Kemoterapi

Makat kanseri kötü huylu olunca ilk olarak tedavi seçenekleri arasında kemoterapi yer almaktadır. Bu tedavi seçeneği her kanser hastalığında olduğu gibi bunda da uygulanmaktadır. Hastaya damar yolundan verilen kemoterapi ilaçları ile birlikte tüm sağlam olan ve kanser olan hücreler öldürülür. Bu şekilde kanser hücrelerin yok edilmesi amaçlanır.

2) Radyoterapi

İkincil olarak makat kanseri tedavi seçeneğidir. Işınlar ile birlikte makat bölgesinde bulunan kanserli hücrelerin ölmesi amaçlanır.