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02.02.2021 - 15:03 |

Makatta Apse Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Makat Apsesi Nasıl Tedavi Edilir?

Bir diğer adı anal apse olan makat apsesi, uzun süreli oturan ve oturarak iş yapan kişilerde daha çok görülmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da yaşam kalitesi oldukça düşmektedir. Makat bölgede meydana gelen bir apse ile oluşan hastalıktır. Bu hastalığın tek tedavi yolu cerrahi işlem ancak işlem sonrasında normal hayata geri dönüş oldukça zor ve zahmeti olmaktadır. Son yıllarda ise perianal fistül denilen tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu hastalık ile birlikte tedavi yöntemi, belirtileri, nedenleri ve tanısı gibi merak edilenlerin cevaplarını sizler için derledik.

Makatta Apse Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Makat Apsesi Nasıl Tedavi Edilir?
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Anal apse, makat bölgesindeki apsenin oluşumu ile ortaya çıkar. Makat bölgesinde fissür, fistül ve hemoroid olmak üzere üç çeşidi görülür. Perianal fistül makattaki apse ile ortaya çıkar.

Makatta Oluşan Apsenin Nedenleri Nelerdir ve Belirtileri Nelerdir?

Kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak görülebilen bu hastalık, belirli bir yaş aralığında da görülmez. Yani her yaştan insanın yaşayabileceği bir sağlık problemidir. Ancak fazla kiloya sahip insanlarda daha fazla ve sık görüldüğü bilinmektedir. Sıcak ve nemin fazla olduğu aylarda, özellikle yaz aylarında görülme oranı daha fazladır. Belirtiler ise; perianal fistülün çevresinde yer alan cilt dokunun tahriş edilmesiyle ortaya çıkmasıdır. Şu şekilde sıralanabilir:
1. Makat etrafında oluşan kızarıklık ve şişlikler
2. Gün içinde hareket esnasında (yürüme, koşma, oturma, egzersiz) ağrı yaşama
3. Öksürme ve tuvalete gitme sırasında ağrı
4. Büyük abdest sırasında makattan kan gelmesi
5. Makatta iltihap
6. Kötü kokulu akıntılar gibi belirtiler görülmektedir.

Makat Apsesi Tanı ve Tedavisi Nasıldır?

Bu hastalığın tanısı MR görüntüleri çekilerek konulmaktadır. Daha iyi sonuç alabilmek için pelvis etrafından bir MR görüntüsü istenilir. Tedavisi ise %60-65 civarında olumlu sonuçlar veren ameliyattır. Ameliyat sonrasında baya bir süre ağrı ve acı hasta ile birlikte olacaktır. Üzerine yatamama, aşırı hareket edememe ve faaliyetlerinin de kısıtlanması gibi sorunlar da doğacaktır. Ayrıca ameliyat sonrasında meydana gelebilen en büyük risk büyük abdest yapamamaktır.

Günümüzde oldukça kullanılan perianal fistül tedavisi ise lazer yöntemiyle yapılır. Daha zahmetsiz ve acısız bir tedavi yöntemidir. Bölgenin ilk önce mikropları alınır, ardından lazer uygulaması yapılır. Bu lazerler, ameliyat için özel yapılan aletlerdir. Lazer uygulaması sırasında 360 derece atış yapan ve bu makine ile açılmış olan fistül kanalı kapatılır. Hasta bu işlem sonrasında aynı gün taburcu edilir ve iyileşme süreci başlar.

 

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