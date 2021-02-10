Maket Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Maket Nasıl Yapılır?
Maket, araba ya da uçak gibi nesnelerin minimal bir şekilde hazırlanan örneğidir. Gerekli malzemeler temin edildikten sonra ev ve köprü gibi yapıların maketini yapmak da mümkündür. Daha çok malzemeyle, çok sayıda insan figürünün ve evin yer aldığı şehir maketleri de yapılabilir. Maket nasıl yapılır? Maket yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Mukavva ve fon kartonları dışında maket yapmak için özel olarak üretilmiş birçok karton çeşidi vardır. Bu malzemelerin tamamı kırtasiyelerden ve internet sitelerinden temin edilebilir.
Maket Ev Malzemeleri
1- Yapıştırıcı
2- Karton
3- Kutu
4- Makas
5- Pastel boya ya da su bazlı akrilik boya
6- Cetvel
7- İşaret kalemleri
Maket Ev Nasıl Yapılır?
1- Genişliği 40 - 70 cm. arasında değişen bir karton kutu alınır.
2- Kutunun üstüne yeşil, sarı ya da beyaz gibi açık renkli, ince fon kartonu
yapıştırılır.
3- Kapı yapmak için kartonun ön kısmı makas ile kare şeklinde kesilir.
4- Pencere yapmak içinse kapının sol ve sağ üst kısımlarında kare boşluklar açılır.
5- Karton kutunun üstü açılır. Her iki tarafı da birbirine eşit olacak şekilde çaprazlama kesilir.
6- Çatı yapmak için çaprazlama kesilen iki kanat havaya kaldırılarak birbirine yapıştırılır.
7- Kesik karton parçalarından baca yapmak isteyenler kutuyu ikiye katlamalı. Uçları iç içe geçecek şekilde birbirine bantladıktan sonra çatının sağ ya da sol tarafına yapıştırmalıdır.
8- Karton eve kapı ve pencere yapmak için pastel boyalar da kullanılabilir.
9- Evin önüne yol yapmak isteyenler, kalan karton parçalarından bir tanesini İnce ve uzun bir şekilde kesebilir. Kesilen parça evin kapısına yapıştırıcı ya da bant ile eklenebilir.
Maket İnsan Nasıl Yapılır?
1- Öncelikli olarak mukavva ya da kartonun üstüne bir insan figürü çizilir.
2- Daha sonra bu insan figürü istenilen renklerde boyanır.
3- Karton kesilerek insan figürü çıkarılır.
4- Maket insan figürlerinin ayakta durmasını isteyenler onlara arkalık yapabilir. Bunun için de kartonun dikey bir şekilde kesilip kesilen parçanın insan figürünün arkasına yapıştırılması gerekir.