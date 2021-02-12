Makrome Anahtarlık Yapımı Ve Malzemeleri: Anahtarlık Nasıl Yapılır?



Birbirinden değişik renkler altında sıra dışı anahtar çeşitleri, birçok farklı yer için kullanılabilir. Tamamen doğal ve özgün bir görüntü ile beraber kişisel istekleri ortaya çıkaran harika desenler eşliğinde ele almak mümkün.



Makrome Anahtarlık Yapımı Malzemeleri



Örgü model tasarım ile hem kullanım amaçlı hem de hediye etmek için makrome anahtarlık yapımı konusunda malzemeler rahatlıkla bulunabilir. Özellikle boş zamanları değerlendirmek ve güzel bir anahtarlık yapabilmek için, evde kısa bir zamanınızı ayırmanız yeterlidir.



- Yek bej büklüm makrome

- Anahtarlık halkası

- Tarak

- Bant

- Makas



Genel olarak bu malzemeleri bulundurmak yeterlidir. Daha sonra aşamalı bir şekilde gerekli adımları atarak, kullanabileceğiniz harika ve rengarenk anahtarlık modellerini tasarlamak mümkün.



Makrome Anahtarlık Nasıl Yapılır?



Birçok değişik renk üzerinden isteğe bağlı olarak yapımı imkanı sağlayan makrome anahtarlık modelleri, harika bir görünüm sunuyor.



- Öncelikle 60 cm uzunluğundaki 3 tane ip kesilerek kenara konmalıdır.

- Daha sonra anahtarlık halkası bir bant kullanılarak masaya sabitleyin.

- Ardından düğümleme yoluyla kesilen ipler anahtarlığa yerleştirilmelidir.

- İpler yan yana koymak suretiyle sarma yapılarak düğüm yöntemi uygulanmalıdır.

- Sağdan ve soldan birer ip ayırmak suretiyle, orta kısma kare makrome düğümü atılmalıdır.

- Bu işlem arzu edilen uzunluğa gelene kadar tekrar yapılarak uygulanabilir.

- Son olarak fazlalıkları kesmek suretiyle püskül kısmını taramak yeterlidir.



Bu şekilde tamamen özgün bir yapı altında hazırlanmış harika bir makrome anahtarlık modelini tasarlamak mümkün. Özellikle bu konuda aynı sıradan bir daha örmek suretiyle dilerseniz makrome anahtarlığın görünmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle boyutunda arzu ettiğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Bu sayede anahtarlık olarak nerede kullanmak istiyorsanız, bunu uygun şekilde tasarım ele almanız oldukça kolay.



Aynı zamanda bu tasarımı gerçekleştirirken rengarenk modeller ele almak mümkün. Böylece doğum ya da nişan ile beraber pek çok farklı zaman diliminde güzel bir hediyelik yapılabilir. Tamamen orijinal ve özgün bir yapı sunduğu için, kişiye özel bir anahtarlık modeli tasarlamak oldukça kolay. Boş vakitlerinizde bu şekilde değerlendirebilir ve özel tasarım altında, harika bir makrome anahtarlık modelini hazırlayabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz birbirinden güzel makrome anahtarlık çeşitleri, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği farklı tasarımda üzerinden ele alınabilir.