Mancınık Yapımı Ve Malzemeleri: Evde En Basit Mancınık Nasıl Yapılır?

Evde mancınık yapımı için gerekli olan malzemeler kolay bulunmaktadır. Aynı zamanda mancınık için gerekli olan tasarım ise kolay bir şekle sahiptir.



Evde Mancınık Yapımı Nasıl Olur?

● Yapılacak olan mancınığa göre gerekli olan malzemeler değişmektedir.

● Mancınığın yayla yapılması geline daha güçlü ve uzun menzilli bir mancınık yapılmış olur.

● Mancınığın lastik ile yapılması halinde kopma yaşanabilir. Bununla birlikte menzili az olacaktır.

● Evde basit bir mancınık yapmak için lastik seçeneği kullanılabilir.

● Bunun için gerekli olanlar, güçlü bir lastik, lastiğin tutturulacağı bir çubuk ile ardından bu sistemin oturacağı bir düz tahta gerekmektedir.

Mancınık Yapımı Malzemeleri

● Mancınık yapımı için en önemli malzeme, fazla uzayan ve kopmayan bir lastiktir.

● Mancınık için iki ayrı lastik kullanılabilir. Bu şekilde olması daha güçlü bir mancınık oluşturacaktır.

● Mancınığın geniş bir tahta üzerine yapılması önemlidir. Bu sayede daha bir nişan almak sağlanacaktır.

● Mancınığın atması istenilen eşyalar için gerekli olan bir haznesi olmalıdır.

● Bu hastane yuvarlak ve içi boş bir kumaş ya da geniş lastikten yapılabilir.

Mancınık Yapımı Nasıl Yapılır?

● Evde mancınık yapımı için fazla malzemeye gerek yoktur.

● Taşına bilir bir mancınık için daha küçük olması gerekmektedir.

● Mancınığın bir kontrplak üzerine oturtturulması ile bu durum çözülür.

● Mancınığın hareketli olan çubuk kısmı ile kontrplak birleşimi hareketli bir malzeme ile birleştirilmelidir.

● Bu kısım için bir dişli tercih edilebilir. Bu sayede daha kullanışlı bir mancınık yapılmış olur.

● Mancınığın atış yapacak kısmı farklı şekillerde yapılabilir. Tek bir çubuk ve lastik ile yapılabileceği gibi ikili sabit çubuk ile daha güçlü de yapılabilir.

● Mancınığın atış yapan uç kısmı, atılacak olan nesneyi bırakması için büyük olmaması gerekmektedir.

● Güçlü bir mancınık yapımında kullanılan lastik ve tasarım önemlidir.

● Mancınığın yapılışında esneyebilen ve kırılması zor olan tahta ya da demir çubuklar kullanılabilir.