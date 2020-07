Manolya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Mayıs ile Ağustos ayları arasında çiçeklerini açan manolya; mor, sarı, beyaz ve kırmızı renk ile açabilirler. Bununla beraber manolya çiçeği ılıman iklimi çok seven bir bitkidir. Manolya çiçeğinin kendine has özellikleri ve anlamı vardır. Bunlar hakkında bilgi vermek, okurlar için faydalı olacaktır.



Manolya Çiçeğinin Anlamı



Manolya çiçeğinin anlamı; aşkın ne kadar asil olduğunu belirtmek şeklinde tanımlanabilir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Manolya çiçeklerinin renk çeşitleri; beyaz, kırmızı, mor, pembe şeklinde sıralanabilir. Oldukça narin ve güzel bir çiçek olan manolya çiçeği, bahçe ve parklarda yetiştirilen bir çiçek türüdür. Manolya çiçeğinin bazıları dört mevsim yeşil rengini korurken, bazı çeşitleri ise kış aylarında tüm yapraklarını dökmektedir. Manolya yaprakları, düz kenarlı ve yapılıdır. Kahverengi ile kırmızı arasında kozalak tarzında meyveleri bulunur.



Manolya çiçeği, çok güzel ve yoğun kokuludur. Çiçek kıyı bulunan her yerde yetişir. Süs ve dekorasyon amaçlı olarak yetiştirilen manolya çiçeklerinin neredeyse hepsinin anavatanı Asya'dır. Manolya çiçeği her mevsim yeşil rengini korur. Mayıs ve Ağustos ayları arasında çiçek açan manolya çiçeklerinin birçok rengi bulunur. Manolya çiçeği, ılıman iklimleri sever. Manolya çiçeği bahçede, parklarda ve saksılarda yetiştirilebilen bir çiçek türüdür.



Birçok çeşidi bulunan ve ekildikten sonra ilk senelerde bakıma muhtaç olan, olgunlaşıp yetiştiğinde ise çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan manolya çiçeklerinin, insan vücuduna çok fazla faydası bulunur. Bu faydalar;



- Manolya çiçeklerinin ateş düşürücü faydası bulunur.

- Manolya çiçeği ile elde edilen tonik ve uyarıcılar da bulunmaktadır.

- Manolya çiçeğinin kabukları; yılancık, dizanteri, hazımsızlık, ateş ve cilt hastalıklarına iyi gelir.

- Sigara bağımlılığı kurtulmak için manolya kabuğundan elde edilen çay tüketilmelidir.

- Beyaz akıntı adına vajinal enjeksiyon şeklinde de kullanılmaktadır.

- Manolya çiçeği rahatlatan bir faydaya da sahiptir.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Her çiçekte olduğu üzere manolya çiçeği de bakıma gereksinim duyan bir çiçek türüdür. Bu bakımın da özelliklerine göre yapılması, çiçeğin uzun ömürlü olması için önemlidir. Aksi durumda çiçeğin zarar görmesi kesin olacaktır. Manolya bakımı aşağıdaki gibi olacaktır;



- Manolya çiçeğinin fidanları, ilkbahar aylarında alınmalıdır.

- Manolya çiçeğinin yer aldığı ortamın büyüklüğü, manolya çiçeğine uygun olmalı.

- Manolya çiçeği güneş alan bir yerde konulmalıdır

- Manolya çiçeği için oda sıcaklığı, ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır.

- Manolya çiçeğine yeteri kadar gübre verilmesi, sağlığı adına fayda sağlayacaktır.

- Çiçeğin toprağı içerisinde hayvansal gübre kullanılması faydalı olacaktır.

- Çiçeğin belli aralıklara budanması, sağlığı açısından çok önemlidir.

- Budama yapılan dallar, ayrı saksılarda yetiştirilebilir.

- Manolya çiçeği çok hassas olduğundan kış mevsiminde bu çiçeğe çok dikkat edilmelidir.

- Manolya çiçeğinin ılıman ve nemli ortamları sevdiği unutulmamalı ve ona göre ortam sağlanmalıdır.

- Çiçek ekilirken, çok derine ekilmemelidir.

- Gece vakti, çiçeğin yaprakları yıkanması, sulama bakımından en doğru metot olacaktır.