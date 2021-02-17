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17.02.2021 - 12:51 |

Mastit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Mastit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mastit emziren veya emzirmeyen her annenin çoğunda görülen bir sağlık sorunudur. Kadınlarda görülen mastit oldukça rahatsız edici ve günlük hayatı etkileyen bir problem olmaktadır. Fakat mastit tedavisi mümkündür. Peki Mastit nedir, belirtileri nelerdir? Mastit tedavisi nasıl yapılır? Sizlere mastit hastalığı hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Mastit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Mastit Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Meme şişmesi olarak bilinen mastit günümüzde pek çok kadında görülmektedir. Genellikle emzirirken veya normal zamanda ağrı veya sürekli yanma hissi şeklinde gelişen bu hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir.

Mastit Nedir?

Mastit kadınlarda görülen ve meme şişmesi olarak adlandırılan bir hastalıktır. Ateş, halsizlik, yorgunluk, memede ağrı ve kızarıklık belirtileri olan süt kanallarının tıkanmasından dolayı ve enfeksiyonla seyreden meme inflamasyonudur. 

Kadınlar doğumdan sonra emzirme sürecine girerler. Emzirme döneminde göğüsler dolduğu zaman boşaltılmaz ise göğüs kanalı tıkanıklığı oluşmaktadır. Göğüs tıkanıklığı tedavi edilmez ise mastit hastalığı oluşur. Mastit birden fazla sayıda oluşabilmektedir. Fakat iki göğüste de aynı anda oluşmamaktadır.

Göğüslerin dolduğu veya boşalmadığı durumlarda mutlaka bir doktora başvurulması önerilir. Göğüslerin boşaltılmadığı durumlarda oluşan tıkanıklık mastit hastalığına neden olur ve bunun sonucunda büyük ağrılar oluşur.

Mastit Belirtileri Nelerdir?

Mastit kadınlarda görülen ve meme hassasiyeti şeklinde oluşan bir hastalıktır. Bu durum kadınların günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle belirtileri ile birlikte doktora başvurulması gerekir. Mastit belirtileri şunlardır:

 - Memede oluşan hassasiyet

 - Memenin bir bölgesinde görülen aşırı sıcaklık

 - Halsiz hissetme durumu

 - Meme şişmesi

 - Emzirirken veya normal bir zamanda sürekli ağrı oluşması ve yanma hissi

 - Cilt üzerinde oluşan kızarıklıklar

 - Ateş yükselmesi

Mastit Nedenleri Nelerdir?

Mastit kadınlarda pek çok farklı nedenden dolayı oluşabilmektedir. Mastit hastalığının nedenleri şunlardır:

 - Anneden aniden sütün kesilmesi

 - Düzensiz emzirme sonucunda süt kanallarının dolması ve tıkanması

 - Dar kıyafetler sonucunda memeye uygulanan baskı

 - Bebeklerin memeyi doğru bir şekilde tutamaması

 - Meme uçlarında oluşan çatlaklar sonucunda emzirememek

 - İşe geri dönülmesinden dolayı bebeği sık sık emzirememe

Mastit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mastit hastalığının tedavisi farklı şekillerde uygulanabilir. Bu uygulama uzman doktorlar tarafından önerilmektedir. Mastit hastalığı için uygulanan tedaviler şunlardır:

10 veya 14 günlük ara ile uygulanan antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

 - Emzirme pozisyonu değiştirilebilir. Bebeğin doğru bir şekilde emzirilmesi sağlanabilir. Bu esnada doktor tarafından önerilen ağrı kesiciler içilebilir.

 - Doktorun tavsiye ettiği kremler uygulanabilir. Su tüketimi arttırılmalı ve uzun süre dinlenilmelidir. 

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