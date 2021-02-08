Mavi Su Nedir, Ne İşe Yarar? Mavi Su Nasıl Kullanılır Ve Yan Etkileri Nelerdir?

Orijinal mavi suların içerisinde eser miktarda kafein ve keratin bulunmaktadır. Keratin incelip hassaslaşan saçların çok daha canlı çıkmasını sağlar. Uyarıcı bir madde olan kafein ise saça parlaklık ve hacim verir.

Mavi Su Nedir?

Mavi su içinde aqua, papatya çiçeği ekstresi, ketatin ve kolin içeren proteinli bir sudur. Son yıllarda kullanım oranı artan mavi sular, saç sağlığına iyi gelir.

Mavi Su Ne İşe Yarar?

Haftada 2 ya da 3 kez mavi su kullanmak, saçların çıkmasına yardımcı olur. Saç köklerini güçlendirdiği için saçların çok daha gür ve güçlü çıkmasını sağlar. Kepek probleminin de engelleyen mavi sular, hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılabilir.

Mavi Su Nasıl Kullanılır?

Mavi su kuru değil ıslak saça uygulanmalıdır. Dört beş dakika bekledikten sonra ılık suyla durulanması gerekir. Mavi su kullanan bazı kişilerin saçları kuruyabilir. Bunun önüne geçmek için hemen akabinde saç kremi kullanılabilir. Kremin saç derisine değil sadece saçların ucuna sürülmesine dikkat edilmelidir.

Mavi Suyun Yan Etkileri Nelerdir?

Uzmanlara göre mavi suyun sadece orijinali kullanılmalı, merdiven altı olarak tanımlanan yerlerde üretilmiş sular ise tercih edilmemelidir. Bu tür ürünler daha ucuz olmakla birlikte yan etkileri çok daha fazladır. Mavi su sadece kısa bir süreliğine kullanılması gereken bir saç bakım ürünüdür. Uzun süreli kullanımlarda saç derisi tahriş olabilir.