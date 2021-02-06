Maya Maskesi Tarifi: Yaş Ve Kuru Maya Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Maya maskesi, protein bakımından oldukça zengin, arındırıcı özelliğe sahip ve hücre yenilenmesinde büyük etkisi olan bir tek hücreli bir mikroorganizmadır.



Maya ile Yapılan Maskelerin Faydaları



Genellikle hamur işlerinde kullandığınız maya, yıllardır kadınların saç ve cilt bakımında kullandığı, son derece yararlı bir hammaddedir. Basit şekilde hazırlanabilen bu maske cildinizi temizler, renk tonunu sabitleştirir ve hücre yenilemesi etkisi sayesinde yaşlanmanın belirtilerini ortadan kaldırır.



Doğal bir içeriğe sahip olan bu hammadde sayesinde bildiniz tüm güzellik ve bakım ürünlerini unutabilirsiniz. Sivilce ya da siyah noktalarınız varsa, sürekli aknelerle mücadele ediyor ve bıraktığı lekelerden rahatsız oluyorsanız mutlaka denemenizde yarar var.



Zaman içerisinde ciltteki gözenekler genişleyerek, cildin rengini kaybetmesine, akne, sivilce ve siyah noktaların çoğalmasına ve kırışıklıkların artmasına neden olur. Maya maskesi de bu tip cilt sorunlarına karşı uygulanabilecek doğal bir yöntemdir. Besleyici ve iyileştirici etkisinin yanı sıra dış faktörlerden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmede etkili rol oynamaktadır.



Mineraller, vitaminler ve potasyum bakımından zengin olan maya, cildin dokusunda yer edinen toksik maddelerin dışa atılmasına yardımcı olur. Böylece yağlanma sorununu da tamamen ortadan kaldırır. Cilt gözeneklerinin genişlemesini engelleyerek sivilce ve siyah noktaların oluşmasını engeller.



Maya Maskesi Nasıl Uygulanır?



Maya maskesi genel olarak cildinize herhangi bir zarar vermez. Fakat alerjik reaksiyonları hesaba katarak, cilt türünüze göre birkaç noktaya önem vermeniz gerekmektedir. İlk olarak maya maskesini cildinizin bir kısmında deneyin. Eğer herhangi bir reaksiyon göstermiyorsanız kullanıma devam edebilirsiniz.



Diğer yandan cildinizin tipine göre farklı maskeler hazırlayabilirsiniz. Eğer kuru bir cildiniz varsa hazırlamış olduğunuz maskenin içerisine birkaç damla zeytinyağı ve birkaç damla madem yağı eklemenizde yarar vardır. Fakat cilt tipiniz yağlı ise maya maskesi içerisine yumurtanın sarısını eklemenizi tavsiye ederiz.



Maya maskesinin kullanım sıklığı yaşınıza göre değişmektedir. Yirmili yaşlarda ayda bir defa, otuzlu yaşlarda iseniz ay içerisinde iki kez, kırklı yaşlarda haftada bir ve elli yaş üzerinde iseniz haftada iki defa uygulayabilirsiniz. Yaşlanma etkilerine karşı koyabilmek için en etkili uygulama yöntemleri bu şekildedir.



Maya Maskesi Yapımı



Maya maskesinin yapımı oldukça basittir. Genelde bir paket içerisinde bulunan mayayı bir kapın içerisine döktükten sonra, azar azar su ekleyerek krem kıvamına getirin. Daha sonra bu kremsi maya maskesini cildinize sürün. 15 dakika kadar beklettikten sonra soğuk suyla iyice durulayın. Maskenizi uyguladıktan ve temizledikten sonra cildi nemlendirmeniz önemli bir noktadır. Herhangi bir nemlendirici krem yardımıyla cildinize masaj yapmayı unutmayın.



Çeşitli Yaş Maya Maskesi Tarifleri



Cildinizi nemlendirmek, tonunu sabitlemek, hücreleri beslemek, yağlardan ve sivilcelerden arındırmak istiyorsanız, maya maskesi tariflerine göz atabilirsiniz.



Ballı Maya Maskesi



Cildimizi beslemek ve ona iyi bakmak son derece önemlidir. Ballı maya maskesini hazırlamak için ilk olarak 20 gram yaş maya içerisine, bir çay kaşığı bal ve bir yemek kaşığı un eklemelisiniz. Diğer yandan kaynatmakta olduğunuz sütü ılıtarak karışımın içerisine ekleyin. Maskeyi cildinize sürdükten 15 dakika sonra durulayın. Bu maske düzenli uygulamada, cildinizin ihtiyaç duyduğu besinleri temin edecektir. Böylece daha pürüzsüz ve temiz bir cilde sahip olacaksınız.



Yoğurtlu Maya Maskesi



Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz yoğurtlu maya maskesi uygulayabilirsiniz. Yoğurtlu maya maskesi için bir tatlı kaşığı yaş maya içerisine bir tatlı kaşığı yoğurt eklemeniz gerekmektedir. İyice karıştırdıktan sonra maskenizi cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Soğuk suyla durulayın. Bu sayede cildiniz yağ dengesini bulacak ve aşırı yağlanmanın önüne geçecektir. Düzenli kullanımlarda etkilerine hayran kalacaksınız.