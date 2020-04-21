Mch Nedir? Mch Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

MCH hemoglobin anlamına gelmektedir. Kişilerin alyuvarlarının içinde bulunan ortalama hemoglobin seviyesinin oranıdır. Hemoglobin kan hücrelerinde yer alır. MCH değerleri ise kan testleriyle belirlenebilir.

MCH Nedir?

MCH ortalama korpusküler hemoglobin demektir. Bir tek kırmızı kan hücresinde bulunan ortalama hemoglobin miktarı kişinin MCH değerdir. Hemoglobin kan hücrelerinde yer alan oksijeni dokulara taşımakla görevlidir. MCH değeri 2 farklı değerle ilişkilidir. Bunlar MCV değeri ve MCHC değeridir. MCV kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğünün ölçüsüdür. MCHC ise bir alyuvar da birim hacim başına hemoglobin miktarının ölçüsüdür.

MCH Kaç Olmalı?

Kan sayımı ile MHC seviyesi belirlenebilir. Doktorlar hastalardan anemi veya enfeksiyonlar da olmak üzere geniş bir aralığı tarayabilmek için CBC testi isteyebilir. CBC testi beyaz ve kırmızı kan hücrelerini test eder. Ayrıca CBC testi trombositleri test etmek için de kullanılır. MCH testi ise kırmızı kan hücresi analizi amacıyla kullanılır.

MCH belirli hacimde olan hemoglobin sayısının var olan kırmızı kan hücrelerinin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. MCH testinde normal aralık 27.5 ile 33.2 piktogram aralığıdır. Değerin bu aralığın altında çıkmasına MCH düşüklüğü, üstünde çıkmasına ise MCH yüksekliği adı verilir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

MCH değerinin düşük çıkması demir eksikliği anemisinin var olduğunu gösterir. Çünkü vücudumuzdaki demiz hemoglobin için çok önemlidir. Demir eksikliği nedenleri ise majör cerrahi, travma veya kan kaybı yaşanması gibi durumlardır. Bunun dışında talasemi adı verilen genetik bir durumdan da düşük çıkabilir. Fakat bu nadir görülen bir durumdur. Bu durum hemoglobin üretiminin sınırlı olduğunu gösterir. Kan akışında yeteri kadar kırmızı kan hücresinin olmadığı anlamına gelir. MCH değeri düşük çıkabilmesi gibi yüksek de çıkabilir. MCH testinin 33.2 PG üzerinde çıkması durumu MCH değerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum vücudumuzdaki kırmızı kan hücresi başına çok miktarda hemoglobin var olduğu anlamına gelmektedir. MCH yüksekliği nedenlerinin başında B vitamini eksikliği gelmektedir. B12 ve folat eksikliği anemiye sebebiyet verebilir. Bu sebeple kırmızı kan hücrelerinin oluşması için bu vitaminler gereklidir. Kişilerde B vitamini düşük ve B12 folatı iyi ememez ise anemi gelişebilir. Bu sebeple B12 vitamini de vücut sağlığı için oldukça önemlidir.