Mcv Nedir? Mcv Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

MCV ortalama hücre hacmi olarak adlandırılmaktadır. Tam kan sayımı testinde ölçülen bir değerdir. Kandaki kırmızı hücrelerin hacmi oksijen taşınması için oldukça önemlidir. Kırmızı kan hücreleri oksijeni doku ve hücreler kan yolu ile taşırlar. Bu esnada oksijen taşınması için MCV değerinin normal sınırlarda olması önemlidir.

MCV Nedir?

Kırmızı kan hücrelerine; alyuvar ya da eritrosit denilir. MCV ise her bir kırmızı kan hücresinin ortalama hacmini ve boyutunu belirleyen kan testidir.

MCV Değerinin Normal Referans Aralığı Nedir?

Beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, plazma bileşenleri ve plateletlerin tümü kanı oluşturur. Kırmızı kan hücreleri yuvarlak şekillidirler. Hemoglobin adlı bir madde kırmızı kan hücrelerinde bulunur ve akciğerlerden alınan oksijenin tüm vücut hücrelerine kan yolu ile taşınmasını sağlarlar. Kırmızı kan hücrelerinin oksijeni etkili bir şekilde taşıyabilmeleri için hücreler yeterli büyüklük ve yeterli hacimde olmalıdır. Sağlıklı, yetişkin bir bireyde normal MCV değerinin referans aralığı bir kan hücresi için 80 ila 100 fL olmasıdır. Çocuklarda MCV değeri ise:

Doğum sırasında MCV değeri yaklaşık olarak 106 fL’dir.

3 aylık bir bebekte MCV değeri 95 fL’dir.

1 yaşında MCV değeri 70 ila 89 fL aralığındadır.

3 ve 6 yaşlarında MCV değeri 73 ila 89 aralığındadır.

10 ve 12 yaşlarında ise MCV değeri 77 ila 91 fL aralığındadır.

MCV Düşüklüğü Hangi Anlama Gelmektedir?

Tam kan sayımı testinde yer alan hemoglobin değeri kişide kansızlığın bulunup bulunmadığının tespitinde kullanılır. MCV kan testinde daha da ileriye giderek kansızlığın hangi türünün var olduğu konusunda bilgi verir. Düşük MCV değeri hücrelerin hacminin normalden daha az olması anlamına gelir. Daha küçük hücre anlamına gelen bu durumda oksijen daha az taşınır. Talasemi, demir eksikliği anemisi, kurşun zehirlenmesi, kan kayıpları gibi nedenler MCV düşüklüğüne sebep olabilir.

MCV Yüksekliği Hangi Anlama Gelmektedir?

Normal değerden daha yüksek bir MCV değeri kırmızı kan hücrelerinin büyük olması anlamına gelir ve hücrelerin büyük olduğunun göstergesidir. Hücrelerin büyük olması Kılcal damarların kolayca kırılmasına sebep olabilmektedir. Aplastik anemi, hemolitik anemi, folik asit eksikliği, aşırı alkol tüketimi gibi nedenler MCV yüksekliğine sebep olabilir.