Medikal cilt bakımı aşamaları;

Medikal cilt bakımı uygulamasında öncelikle cilt analizi ile cildin ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanır. Cilt yağ, makyaj artıkları vs. etkenlerden temizlenerek peeling için sağlıklı bir ortam oluşturulur.

Bitkisel dermokozmetik ürünlerle cilt ölü hücrelerden arındırılır. Jetpeel ile cildin alt katmanına kadar inen süpersonik akımlarla gözenek temizliği sağlanır. Ardından buhar terapi ile cildin gözenekleri açılarak cilt yumuşatılır.

Derindeki siyah nokta ve yağ butonları manuel temizleme ile ciltten uzaklaştırılır. Temizlenmiş cilt dezenfekte edilir. Cildin ihtiyacı dahilinde ultrasound ile kolajen doku uyarılır.

Cilt sorununa yönelik serum ve oksijen terapiile cilt altı beslenir. Açık gözenekler aracılığıyla vitamin desteğine doyan cildin sıkılaşması için cilt tipine uygun maske kullanılır. Cilt tipine göre uygulanacak nemlendirici cilt masajı ile cilde yedirilir. Güneş koruyucu eşliğinde cilt bakımı işlemi sonlandırılır.

Süreç içerisinde ihtiyaç duyulması durumunda cildin yapısına göre ek bakım ve tedavi işlemleri uygulanabilir.

Medikal cilt bakımının faydaları nelerdir?

• Cildin yağ dengesini düzenler aşırı yağlanmayı ya da kuruluk sebebi ile ciltteki pullanmayı ve deri döküntülerinin tedavisinde,

• Çok fazla olmayan cilt lekelerini ve yine çok derin olmayan cilt izlerinin tedavisinde,

• Cilt tonundaki dengesizlikleri ve farklarının tedavisinde

• Kırışıklıkların oluşum süresini uzatmayı ve kırışıklık oluşumunu minimum düzeye indirmek için medikal cilt bakımı yılladır etkili yöntemlerin başında gelmektedir.